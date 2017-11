Lorentzen etter dobbeltseieren: – Fantastisk å vinne på hjemmebane

sport

25-åringen klokket inn til seier på 1000-meteren med tiden 1.08,22. For annen gang på under en uke senket han sin egen lavlandsrekord på favorittdistansen, denne gangen med seks hundredels sekund.

Lorentzen knuste sin parkamerat Kai Verbij med 25/100. Nederlenderen måtte ta til takke med annenplassen. Regjerende verdensmester Kjeld Nuis ble bare nummer fire, slått med 73 hundredeler.

– Det er fantastisk å vinne og ta en dobbeltseier på hjemmebane. Kan ikke bli bedre enn det, sa Lorentzen til NRK.

– Dette har jeg drømt om å gjøre, men det kommer større konkurranser i vinter. Det er ingen vits i å ta av helt ennå. Hvis det går dritdårlig i OL, er det ingen som kommer til å huske dette.

Med Thomas Krol på tredje hadde Nederland tre sprintere blant de fire beste, men det var en nordmann som toppet resultatlista på hjemmebane.

– Vi storkoser oss nå. Det er vanskelig å sette ord på det vi opplever. Dette er akkurat det løftet vi trengte. For norsk skøytesport betyr det utrolig mye, sier landslagstrener Sondre Skarli til NTB.

Pangåpning

Tidligere fredag vant Lorentzen 500-meteren med 34,64 i Sørmarka Arena. Han slo da nederlandske Hein Otterspeer med to hundredels sekund. Tredjeplassen gikk til Artur Was fra Polen, slått med 10/100.

NRK-kommentator Even Wetten var svært begeistret etter Lorentzens dobbelttriumf: – I mine statistikker finner jeg ingenting om at Norge noensinne har tatt to verdenscupseirer på samme dag, sa Wetten.

– Jeg vet ikke om det stemmer, men det må være veldig mange år siden hvis det har skjedd før. Denne dobbelttriumfen hører til sjeldenhetene, sier Skarli.

Sist helg gikk Lorentzen inn til sin aller første verdenscupseier på 500-meteren i Heerenveen.

– Det Håvard gjør i dag er enda mer imponerende. Han klarte å reprodusere en seier på hjemmebane, og deretter følger han opp på 1000-meteren. Det er det veldig få som er i stand til å gjøre. Han er et unikum, mener landslagstrener Skarli.

OL-tro

Tidligere fredag ble Henrik Fagerli Rukke toer på 500-meteren i B-gruppen i Stavanger. Han hadde tiden 35,03, slått med 19 hundredels sekund.

Rukke er dypt imponert over det lagkameraten gjør om dagen.

– Det er helt sykt hva han får til, man må bare ta av seg hatten, sa han til NRK om Lorentzen.

Optimismen er høy i den norske skøyteleiren etter pangstarten på sesongen. Også Sverre Lunde Pedersen og comebackveteranen Håvard Bøkko gjorde solide prestasjoner i Heerenveen sist.

Drømmen om et vellykket OL lever for fullt. Medaljefangsten i vinterlekene har vært laber for de norske skøyterne de siste 15-20 årene. Kun én medalje har det blitt i de tre siste OL. Det er Bøkkos bronse på 1500 meter fra Vancouver i 2010.

Framgang for Bøkko

På kvinnenes 1000 meter viste Hege Bøkko framgang da hun tok sjuendeplassen. Tiden 1.15,60 var bedre enn den hun oppnådde sist helg. Lillesøster Bøkko var 1,27 sekunder bak vinneren Nao Kodaira. Japaneren satte banerekord med tiden 1.14,33.

Men en litt bedre sisterunde hadde Bøkko fort vært på pallen. Hol-løperen var 56/100 unna tredjeplassen.

Tidligere på dagen ble Bøkko nummer elleve på 500-meteren. Hun klokket i mål på tiden 38,31. Det skilte 1,23 sekunder opp til fredagens dobbeltvinner Kodaira.

