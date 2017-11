Avaldsnes' millionsatsing ga endelig en pokal

sport

– Det kjennes ufattelig deilig. Jeg er stolt. Dette gullet betyr alt, sa Thorsnes til NRK etter kampslutt.

Favoritten fra Karmøy innfridde i storstuen på Fornebu. Allerede etter fem minutter kom Avaldsnes-kaptein Thorsnes alene med keeper og plasserte kula kontrollert i det lengste hjørnet. Det skulle vise seg å bli kampens eneste scoring.

Thorsnes har gått seirende ut i fire av sju NM-finaler. Allerede søndag setter matchvinneren seg på flyet for å prøve seg på et utenlandseventyr i Australia. I første omgang skal 29-åringen spille for Canberra United i tre måneder.

Leikanger-jenta er tidenes mestscorende spiller i kvinnenes eliteserie. Hun står med 160 ligamål etter tolv sesonger.

Det var mye Avaldsnes i åpningsminuttene. I forkant av 1-0-målet ble Vålerenga hardt straffet for å miste ballen etter et innkast. Med hodet spilte Cecilie Pedersen gjennom Thorsnes, som skar innover i banen og tok rogalendingene i føringen.

Dirrende metall

Bare fire minutter senere kunne det stått 2-0 på måltavla, men VIF-jentene ble reddet av tverrliggeren etter Pedersens hodestøt. Returforsøket gikk noen meter over.

Vålerenga var på ingen måte ufarlig, men Oslo-laget klarte ikke å være presis nok i eget pasningsspill eller på den siste tredelen av banen.

Kort tid før pause hadde Pedersen nok et treff i tverrliggeren. Spissen prøvde å lobbe ballen over VIFs amerikanske målvakt Michelle Betos, men igjen var aluminiumen i veien.

I starten av annen omgang var det Vålerengas tur til å smake på tverrliggeren. Ballen spratt i metallet da Avaldsnes-keeper Katie Fraine forsøkte å ta et innlegg fra venstre. Kula gikk ut i feltet igjen, men Camilla Larsen klarte ikke å heade returen på mål.

Med litt over et kvarter igjen kom VIF til en utrolig sjansekanonade. På høyrekanten ble Daiane lurt trill rundt av Anne Lise Olsen, som spilte videre til Elise Kreighoff. Sistnevnte rappet til, men skuddet gikk via et Avaldsnes-bein. I neste bølge prøvde Gunnhildur Jónsdóttir seg, men også islendingens forsøk ble blokkert i siste liten.

Med triumfen brøt Avaldsnes rekken med NM-vinnere fra hovedstadsområdet. Inntil lørdag var Medkila fra Harstad siste langveisfarende cupmester (2003).

Døyvet ligaskuffelsen

Karmøy-laget har satset stort siden opprykket til eliteserien foran 2013-sesongen. Tre strake ligasølv og to tapte NM-finaler viser at Avaldsnes har banket på døra, men først lørdag fikk de en stor tittel å juble for.

Før sesongen hadde Avaldsnes et uttalt mål om å vippe LSK Kvinner ned fra tronen. I cupen ble romerikingenes hegemoni knust takket være Vålerengas 1-0-seier i semifinalen, men Avaldsnes var ikke i nærheten av å stoppe LSK fra å ta sitt fjerde strake seriemesterskap.

Lørdag ble skuffelsen døyvet og vel så det. Avaldsnes' ambisjoner blir garantert ikke mindre i 2018.

Nylig ble det kjent at klubben har satt seg hårete mål om å ta seg helt opp i europatoppen. Det er eiendomsinvestoren Arne Utvik som har spyttet inn mangfoldige millioner kroner i Avaldsnes de siste årene.

Vålerenga kom til kort i sin aller første cupfinale. Oslo-laget fikk i vår en skral sesongstart, men hevet seg markant etter sommerferien og klatret opp til 7.-plass. Men formstigningen var ikke nok til å ta knekken på Avaldsnes, som slo VIF for niende gang på rad. Senest i september vant rogalandsklubben 1-0 på Valle.

