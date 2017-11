FFK-Flo etter nedrykket: – Det svir voldsomt

sport

Det var en vrien oppgave som ventet FFK borte mot Notodden i den andre kvalifiseringskampen til 1. divisjon. Oppgaven viste seg å bli for stor for FFK-spillerne som ble sendt ned i 2. divisjon etter å ha tapt 3-5.

FFK-spiller Ulrik Flo mener tapet ikke kom som følge av dårlig innstilling.

– Innstilling og innsats, det er ikke der det ligger. Det er kanskje omvendt, at vi vil litt for mye og sprekker i formasjonen. Vi stuper litt dumdristig opp slik at det blir mye plass bak oss. De kontrer noe vanvittig på oss, sa Flo til pressen etter kampen.

På stillingen 4-0 til Notodden fikk de reisende supporterne fra plankebyen nok og buet og ropte til egne spillere.

– Det er engasjement. De har den samme vonde følelsen i seg som vi har. Det er klart at det svir voldsomt. Og jeg synes det er bra de uttrykker frustrasjonen, for det har ikke vært godt nok av oss. Det viser at de bryr seg om klubben, sier Flo.

