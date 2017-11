sport

Leikanger-jenta scoret det eneste målet da Avaldsnes slo Vålerenga 1-0 på Fornebu i lørdagens NM-finale. Scoringen kom allerede etter fem minutter.

Det var Thorsnes' fjerde cuppokal etter det som var hennes sjuende finale i karrieren. Tidligere har hun vunnet med Røa (2) og Stabæk, men årets bragd slår knockout på de tre andre.

– Pokalen er like stor som før, men dette føles bare enda større. Det er noe spesielt når jeg som kaptein får lov til å løfte den for en klubb som aldri har vunnet gull før. Det er ufattelig stort, sa Thorsnes til NTB iført gullhatt og med kongepokalen under armen.

Avaldsnes har satset stort siden opprykket til eliteserien foran 2013-sesongen. Lørdagens finale var klubbens tredje i denne perioden. Nå kan Karmøy-laget endelig sette sølvtøy i premieskapet.

– Betyr alt

– Hva betyr dette for Avaldsnes som klubb?

– Jeg tror det betyr alt. Arne (Utvik) har spyttet inn masse penger og brenner for dette. Han vil at vi skal lykkes, og i dag klarte vi det endelig. Jeg tror det bare gir han mersmak på å satse enda mer, slik at vi kan bli et enda bedre lag og gjøre det bedre i Europa.

Eiendomsinvestoren Utvik har bidratt med mangfoldige millioner kroner til Avaldsnes-kassa de siste årene. Nylig ble det kjent at rogalendingene har satt seg skyhøye mål om å ta seg helt opp i europatoppen.

– Det er noe med ham, for han klarer å nå målene han setter seg. Ja, noen av dem er ganske hårete, men det er ikke umulig, poengterte Thorsnes i intervjusonen lørdag.

Sol og varme

29-åringen, som er tidenes toppscorer i kvinnenes eliteserie med 160 mål, setter seg søndag på flyet til Australia. I minst tre måneder framover skal hun i Canberra United endelig få realisert proffdrømmen.

Avaldsnes-trener Per Inge Jacobsen understreket lørdag at det kun er snakk om et utlån. Han mener Thorsnes' reise til annen side av jorden er bra for klubben.

– Hun får litt sol på kroppen og holder seg i kampform. Det er veldig bra for oss. Da kommer hun tilbake til i kampform tre uker før seriestart. Perfekt, sa Jacobsen til NTB.

– Du er trygg på at du har henne i stallen også neste år?

– Hun skal vi beholde.

Selv dro Thorsnes litt på det da hun ble spurt om hun tar del i Avaldsnes' jakt på å vippe LSK Kvinner ned fra ligatronen i 2018.

– Jeg kan aldri garantere noe. Det kan jeg ikke. Jeg begynner å bli gammel og har lyst til å oppleve utenlandseventyret. Nå får jeg de tre månedene i Australia, så får jeg se om det gir mersmak eller om jeg egentlig bare har lyst til å være i Norge.

Reiser med skade

Thorsnes pådro seg en skade mot slutten av finalen mot Vålerenga. Hun synes det er leit å komme til en ny arbeidsgiver med skavanker.

– Det kjennes ikke så bra ut akkurat. Det er en gammel skade jeg har slått opp, og det knakk litt nede i foten. Det er ikke noe brudd, men det er en skade jeg har slitt med siden kampen mot Nederland. Det blir noen rolige dager framover.

– Du ønsker ikke å komme til en ny klubb halvskadd, men jeg har fortalt dem om skaden. Det er slikt man ikke kan forsikre seg mot i fotballen, avsluttet hun.

(©NTB)