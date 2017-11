Kongsvinger rystet Frisk Asker

sport

Etter en sterk sesongstart har det stoppet litt opp for Frisk i ishockeyens eliteserie. Klubben har kun vunnet én av sine fem siste kamper.

Søndag så det temmelig stygt ut da Kongsvinger snudde 0-1 til 4-1. Fredrik Jacobsen ga hjemmelaget en perfekt åpning, men gjestene lot seg ikke stresse. I tur og orden scoret Ryan Cole, Mitchell Theoret, Sean-Michel Sunnquist og Tom Ivar Hesbråten i Askerhallen.

Kongsvinger gikk senere i midtperioden opp til 5-2. Det hører til sjeldenhetene at hedmarkslaget scorer så mange mål på borteis.

Foster-hattrick

TJ Fosters redusering helt på tampen av annen periode ble startskuddet på Frisk Askers opphenting. Samme mann scoret igjen etter 42.01, mens Patrick Wall utlignet til 5-5 fire minutter senere.

Sunnquist tok Kongsvinger tilbake i ledelsen på tampen av tredje periode. Litt over minuttet senere sto det 6-6 på lystavla. Igjen kjempet Foster vertene tilbake i kampen og tvang fram forlengning. Der sørget Daniel Trnavsky for at Kongsvinger gikk seirende ut, men Frisk fikk i det minste med seg ett poeng etter en dramatisk kamp.

På tabellen ligger Frisk Asker på en fjerdeplass med 41 poeng. Kongsvinger ligger sist med 17.

MS-seier

Det ble også sudden death da Manglerud Star slo Stjernen 2-1. Christer Simonsen sikret hjemmelaget fra Oslo seieren 1.48 ut i forlegningen.

Kampen fikk to tidlige scoringer, men etter det kom det ikke flere før Simonsen avgjorde det hele. Gjestene fra Fredrikstad tok ledelsen ved David Hallström, mens Mathias Trygg sto bak 1-1-målet.

MS står med 25 poeng etter 22 kamper. Det holder til en 7.-plass. Stjernen ligger rett bak med to poeng mindre.

