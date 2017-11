Northug friskmeldt

sport

Langrennsstjernen måtte droppe helgens åpningsrenn på Beitostølen som følge av antydning til tette bihuler. Søndag bekrefter trener Stig Rune Kveen at Northug har friskmeldt seg selv.

– Han hadde to lette økter lørdag og friskmeldte seg selv. Petter skal også på ski i dag og ser nå framover, sier Kveen til NTB.

Til tross for at sykdommen har sluppet taket var det likevel ikke aktuelt å reise til Beitostølen for å gå søndagens 15 kilometer i fri teknikk.

– Når du har vært småforkjølet, må du trene rolig de første dagene. Det er et godt tips til alle, sier Kveen – og legger til:

– Han må nå ha noen dager med langkjøring.

Avla rapport

Det store spørsmålet nå er om Northug får sjansen i verdenscupåpningen i finske Ruka kommende helg. Kveen bekrefter at det er dialog med landslagsledelsen.

– Peter har avlagt rapport på hvordan statusen på kroppen er, og at han er motivert for å gå skirenn. Det var viktig å få kommunisert det, og det har han gjort, sier treneren.

Landslagstrener Tor Arne Hetland har holdt kortene tett til brystet med hensyn til Northugs Ruka-skjebne. Tidligere denne uken signaliserte samtidig Løfshus at det kan bli vrient for Northug å få plass til rennene i Finland.

– Vi ville gjerne sett han på start her. Skal han ha noen garanti for å gå neste helg, må han prestere her, så det betyr at Ruka henger i en tynn tråd, sa Løfshus til NTB.

Lillehammer første?

Fem løpere er forhåndsuttatt til minitouren i Finland. Ytterligere fem løpere får klarsignal mandag.

Dersom Northug skal få sjansen der, må han tas ut på skjønn.

Skulle langrennsstjernen gå glipp av Ruka-rennene, er det sannsynlig at han stiller til start i norgescuprennene på Gålå kommende helg i stedet. Første helgen i desember blir det så verdenscupstart på Lillehammer.

Der har Norge nasjonal kvote og utvidet antall løpere på start. Totalt 15 mannlige løpere skal gå rennene i OL-anlegget fra 1994.

