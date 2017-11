Håndball: Skogrand til Midtjylland, Kristiansen forlenget

sport

Mandag ble det også kjent at den danske storklubben fra neste sesong skal hete Herning-Ikast. Det skjer som et resultat av at håndballsatsingen skilles ut fra aksjeselskapet som også innbefatter fotballklubben FC Midtjylland.

Et lokal investorgruppe har overtatt eierskapet og driften av håndballklubben.

I forbindelse med nysatsingen forsterkes spillerstallen. Blant spillerne som kommer inn er Stine Skogrand. Bergenseren, som er med i den norske troppen til håndball-VM i desember, har signert en treårskontrakt.

Skogrands samboer Eivind Tangen spiller i øyeblikket for nettopp Midtjylland, men går fra neste sesong til eliteseriekollega Skjern. Sistnevnte har tilhold kun en liten biltur sørvestover fra Herning.

Forlenget med Kristiansen

Mandag opplyser også ledelsen i Midtjylland at den har forlenget kontraktene til flere nøkkelspillere. Én av dem er Veronica Kristiansen. Den norske landslagsprofilen har skrevet under på en ny treårsavtale.

– Jeg trives veldig godt i den rollen jeg har fått her i klubben, og jeg føler at jeg har vokst mye i de månedene jeg har hatt kapteinsrollen. Jeg har stor tro på dette konseptet, og det er ingen tvil om at det er et riktig valg å bli her, sier Kristiansen til klubbens nettsider.

Roser kapteinen

Trener Kristian Kristiansen er fornøyd med å ha forlenget avtalen med det han kaller en komplett håndballspiller.

– Det er et kjempescoop fra klubbens side å forlenge med en spiller av Veronika Kristiansens kaliber. Veronikas spill taler sitt eget språk, sier han.

Kristiansen er i øyeblikket toppscorer i den danske ligaen, og har kun én spiller foran seg på listen over de mestscorende spillerne i sesongens mesterliga.

