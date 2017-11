Jacobsen takket nei til verdenscupen

sport

30-åringen var ikke med blant de seks forhåndsuttatte til verdenscuppremieren i Finland, og navnet hennes blir ikke med når de resterende blir offentliggjort senere mandag heller.

– Jeg hadde muligheten til Kuusamo, men jeg skal ikke dit. Jeg takket pent nei. Jeg ville vente til Lillehammer og slippe en reise. Jeg begynner å bli eldre og kanskje restituerer kroppen litt dårligere, og det er viktigere for meg det som skjer i Lillehammer, Davos og Toblach. Det gjelder både distanser og uttak til OL. Det er det som teller for meg, sa Jacobsen til NTB i helgen.

Det er noen år siden Jacobsen presterte i verdenscupen i Ruka. Hun mener at det er klokest å prioritere annerledes denne gangen, og da blir det ingen reise til nabolandet i øst.

– Da står jeg heller over Kuusamo. Det hjelper selvsagt på et OL-uttak om du går fort i Kuusamo også, men jeg har ingen tro på at jeg går fort i fire helger på rad. Da måtte jeg plukke vekk den jeg tror er minst viktig for meg, sa hun.

Få problemer

Heming-løperen har for en gangs skyld hatt en uproblematisk sommer og høst hva gjelder sykdom og skader.

Sesongåpningen gikk greit. Hun deltok ikke på fredagens klassiskdistanse. Lørdag ble det 3.-plass på sprinten, og søndag ble det 5.-plass på 10 kilometer fri teknikk.

– Fysisk og taktisk er det veldig mye bra, sa Jacobsen etter sprinten.

– Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle få en så god start på sesongen. Det ser ut som om jeg har klart å bli litt raskere, og det er gledelig.

Hun sier at hun er blitt mye sterkere i beina.

– Jeg har trent mer styrke og spenst. Jeg har også trent mye balanse, og det har også gitt mer styrke i beina og har gjort frasparket mer effektivt.

Gålå

Etter søndagens renn var tonen litt mer dempet.

– Ikke bra og ikke dårlig. Jeg følte egentlig at jeg kontrollerte fra start, men det gikk ikke noe særlig fortere da jeg forsøkte å ta i. Jeg tror ikke at jeg er noe særlig bedre enn dette nå. Jeg følte at jeg gravde dypere i kjelleren i sprinten, men jeg tror ikke det er noen fare på ferde.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen dro hjem til Oslo etter rennet.

– Der blir det oppfølging på balanse og styrke på Olympiatoppen, og deretter går turen til fjellet og trening på snø på Skeikampen.

Jacobsen går 10 kilometer fri teknikk under norgescupen på Gålå kommende fredag.

