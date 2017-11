Tottenham hviler nøkkelspillere mot Dortmund

sport

Dele Alli og Harry Kane er friskmeldt til tirsdagens mesterligakamp borte mot Borussia Dortmund, men Spurs-trener Mauricio Pochettino røper at han kan gjøre endringer på laget.

– Vi lar enkelte spillere som trenger hvile få hvile, men jeg håper det ikke blir for mange, sier Pochettino.

– Vi har nådd målet om å ta oss videre fra gruppespillet, nå er målet å vinne gruppa, sa han videre.

Tottenham har fått mye kritikk etter 0-2-tapet mot byrival Arsenal i helgen. Den argentinske treneren mener det viser hvor langt klubben har kommet.

– Forventningene nå er å vinne mesterligaen, å vinne Premier League. Det er et langsiktig mål. Jeg er glad for kritikken, det betyr at folk forventer mer av oss. De ser Tottenham på øverste nivå. Men vi er rolige, vi vet vi har forbedret oss det siste året.

Samtlige fem engelske lag i mesterligaen er enten klare for cupspillet, eller ligger svært godt an til å ta seg videre.

– Hvis alle tar seg videre, så vil det være fantastisk for engelsk fotball, la Pochettino til.

