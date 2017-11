Uklart om skipresidenten tar gjenvalg

sport

Det har stormet i Norges Skiforbundet de siste årene. Therese Johaug-saken og reklamekrangelen med Henrik Kristoffersen har skapt store overskrifter. Astmasaken krevde også sitt, mens Petter Northug jevnlig har harselert med idrettstoppene.

– Det er krevende for hele organisasjonen. Det har vært et tøft år for Norges Skiforbund med mange ting som kom samtidig. Det som imponerte meg aller mest, var at organisasjonen på tross av alt det som skjedde, klarte å holde fokus på sine primæroppgaver. Sportslig ble det en god sesong, påpeker Røste når NTB spør skipresidenten om hvordan det hele tiden er å måtte stå i søkelyset for negative saker.

Rivende utvikling

Han vil ikke gi noe klart svar på om han tar gjenvalg som skipresident, men virker fristet til å ta nok en periode på toppen av norsk skisport.

– Valgkomiteen vil sannsynligvis be om et svar utpå nyåret. Jeg har ikke brukt noe tid på dette ennå. Det blir helt sikkert et møte med valgkomiteen en gang på nyåret, sier Røste diplomatisk.

Lite tyder på at presidenten føler seg ferdig med skisporten.

– Det har vært en rivende utvikling, også økonomisk. Da jeg ble valgt inn i skistyret i 2008, var de totale inntektene til Norges Skiforbund på 124 millioner kroner. I fjor passerte skiforbundet for første gang 300 millioner kroner i omsetning. Toppidretten går sin gang. Det er ikke først og fremst det skistyret bruker tid på. Det håndterer det profesjonelle apparatet. Ubeskjedent kan vi vel si at vi er rimelig flinke til å utvikle toppidrettsutøvere, sier Røste.

Kulturarv

Spesielt én ting føler 57-åringen et ansvar for å følge opp:

– «På ski livet ut»-prosjektet, sprudler Røste.

– Skitinget vedtok en ny strategiplan i 2016, en utviklingsmodell som i større grad enn tidligere fokuserer på det ansvaret vi har som en forvalter av en viktig del av vår kulturarv, fortsetter presidenten.

– Vi ønsker at flere skal være aktive over lengre tid både som medlemmer i en skiklubb, men også med egenorganisert aktivitet. Vi er flinke til å utvikle de beste, men ønsker å ta vare på og tilrettelegg for flere lenger. Det er mange som ikke har ambisjoner om å bli verdensmestere, men som har lyst til å være en del av vårt miljø og som er glade i å gå og stå på ski, sier Gjøvik-mannen.

Besøker 600 klubber

Skiforbundet skal ut på norgesturné.

– Vi håper å møte godt over 600 av alle klubbene i løpet av et år. For at vi skal lykkes med det å få med flere lengre, må vi blant annet se på konkurranseformene.

– Se på hopp. De tok grep for noen år siden. Nå er det ikke lenger slik at det er alderen som avgjør bakkestørrelsen du skal hoppe i, men ferdighetsnivået og hvor trygg du er. Det var nærmest umulig å starte med hopp i ungdomsalderen fordi det var så få som kunne starte å hoppe i en 70-metersbakke. Nå kan du hoppe i den bakken der du føler deg trygg. Det er en veldig spennende modell og tankegang. Det er et arbeid jeg brenner for. Det er vel så viktig som å prestere på toppnivå, sier Røste.

Ferie på Gjøvik

Han reiser hjem til Gjøvik når han trenger tid for seg selv med familien.

– Det er en grunn til at vi har valgt å bo på Gjøvik. Det er der jeg vokste opp, der folk kjenner meg fra lenge før jeg begynte med ski. Det er et fristed for meg. I sommer lurte alle på hvor jeg skulle reise på ferie. Jeg svarte at «i år skal jeg ha ferien min på Gjøvik». Jeg har ikke vært så veldig mye hjemme på Gjøvik det siste året. Det var usedvanlig godt å kunne tusle rundt der, sier skipresidenten etter en heftig periode i nyhetsbildet.

(©NTB)