Manchester City ustoppelige, Napoli har los på annenplass

sport

Manchester Citys tilhengere måtte vent til to minutter før slutt før den eneste scoringen kom. Raheem Sterling ble matchvinner. Dermed er Pep Guardiolas lyseblå mannskap fortsatt uten poengtap i mesterligaen og står med maksimale 15 poeng.

– Vi måtte virkelig i kjelleren for å ta hjem dette, sa Sterling til Citys hjemmeside.

Blek Agüero

Manchester City har ofte blitt reddet av sin måltjuv nummer en Sergio Agüero, men argentineren var uvanlig tam denne gang. Hans lagkamerater hadde heller ikke den rette innstillingen til kampen.

– Selvsagt er seirer bedre enn tap, slo Manchester City-manager Pep Guardiola fast.

– I førsteomgang kunne vi vært bedre, men noen ganger er det vanskelig. Man vinner mange kamper og er allerede gått videre. Vi hadde ikke den rette gnisten Men er det normalt og til slutt scoret vi et fantastisk mål ved Rash (Sterling), sa spanjolen.

Napoli-seier

Håpet om avansement til cupspillet lever for Napoli etter 3-0 over Sjakhtar Donetsk. Italienerne har fordelen av innbyrdes kamper, og det som gjelder nå er seier i siste kamp mot Feyenoord samtidig som at Donetsk-laget ikke tar poeng fra suverene City.

Lorenzo Insigne satte 1-0 elleve minutter etter sidebytte. Piotr Zielinski økte til 2-0 ni minutter før slutt, mens Dries Mertens gjorde 3-0 kort etter.

Sjakhtar Donetsk tar imot City 6. desember, mens Napoli avslutter borte mot Feyenoord som heller ikke har muligheter til avansement til europaligaen med sitt ene poeng.

(©NTB)