Everton-spiss utestengt i to kamper

Niasse utestenges i to kamper for å ha filmet til seg et straffespark i lørdagens 2-2-kamp mot Crystal Palace.

Kampleder Anthony Taylor vurderte at den tidligere Brann-spilleren Niasse ble felt av Scott Dann, til høylytte protester fra sistnevnte. Nå har Englands fotballforbund (FA) gitt Dann rett.

Niasse dømmes for å ha forledet en dommer i den aktuelle kampen.

Det er nytt denne sesongen at spillere i Premier League kan bli utestengt for filming etter å ha sluppet unna med det i selve kampen.

Leighton Baines gjorde 1-1 på straffesparket Niasse ble tildelt. Senere i kampen utlignet Niasse selv til 2-2, som ble sluttresultatet.

