RBK på jakt etter ny spansk storskalp på Lerkendal

Real Madrid vant mesterligafinalen i 1997, men på veien dit fikk de en kald og guffen opplevelse mot kampklare trøndere på Lerkendal.

Roar Strand og Harald Brattbakk scoret målene i Rosenborgs 2-0-seier mot Madrid-laget. Torsdag kommer et nytt spansk storlag på besøk, denne gangen Real Sociedad.

I forrige møtet ble trønderne sendt hjem som slakt med 0-4, nå skal det kjempes om nye poeng i europaligaen.

– Jeg har stor tro på at vi har muligheten til å slå dem. Det er 50/50 før kampen. Siden sist vi møtte dem har vi spilt på oss mye selvtillit. Det er vi som må opptre annerledes en sist. Da ga vi dem seieren. Vi møtte opp 20 minutter for seint til kampen, og slik kan du ikke gjøre i Europa, sa RBK-trener Kåre Ingebrigtsen under onsdagens pressekonferanse.

– Setter vi oss selv i en maksimalt situasjon og har litt flaks, så kan dette gå, sa Ingebrigtsen.

Feire

Rosenborg, som søndag kunne feire seriegull, er avhengig av seier mot laget fra San Sebastian for å holde liv i drømmen om avansement fra gruppa. I hjemmemøtet med Zenit St. Petersburg forrige runde hadde Rosenborg seieren i lomma, men et overtidsmål fra det russiske laget sørget for at kampen endte 1–1. Kampen ga uansett RBK selvtillit før kampen mor Real Sociedad.

– Klarer vi å gjenskape noe av det samme som vi gjorde hjemme mot Zenit, så skal det bli en spennende fight, tror jeg. Det er et fryktelig godt fotballag vi møter, men har vi en maksdag så kan vi gjøre det ukomfortabelt for dem. Vi spiller for å vinne, sier Vegar Eggen Hedenstad til klubbens egen nettside.

Det samme var kaptein Mike Jensen inne på under pressekonferansen.

– Vi var ikke i nærheten i Spania, men etter det har vi gjort det bra. Vi er ikke like bra som dem, og de er fortsatt favoritter, men når vi vårt toppnivå er det mulig å ta dem. Vi går for seier, sa dansken.

Lever

Zenit leder gruppe L med 10 poeng, ett foran Real Sociedad. Rosenborg har fire poeng, mens Vardar Skopje (Makedonia) står uten poeng.

– Det viktigste med denne kampen er at vi fortsatt har muligheten til å gå videre. Dette lever fortsatt, mente Kåre Ingebrigtsen.

Når hjemmekampen mot Real Sociedad er unnagjort venter siste gruppespillkamp, borte mot Vardar.

Det har vært kaldt i Trondheim i de siste dagene, og Rosenborg har trent i Abrahallen.

Rosenborg må klare seg uten Pål André Helland og Anders Konradsen mot spanjolene.

