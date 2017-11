Skiforbundet lanserer mentorprogram for kvinner

sport

– Jeg ser absolutt flere kvinner hos oss med en spennende leder- og trenerframtid. Vi har to kvinnelige leder med på mentorprogrammet som Norges Idrettsforbund har startet. Det jobbes systematisk og bra med dette i skiforbundet. Vi vil også om kort tid lansere et utdanningsprogram/mentorprogram rettet mot kvinner, sier Røste til NTB.

Kun 1 av 6 grenkomiteer i Norges Skiforbund har kvinnelig leder. Bente-Lill Romøren er leder i hoppkomiteen, mens menn styrer de fem øvrige.

– Vi fyller kjønnsbalansen i henhold til loven, men hos oss som hos andre forbund, har vi en jobb å gjøre. Valgkomiteens instruks er endret og er enda tydeligere med hensyn til lederposisjoner, ledere og nestledere, selv om utfordringen ikke er størst på ledersiden. Der har vi mange dyktige kvinner, ikke minst yngre kvinner i alle komiteer. Men i det sportslige apparatet burde kjønnsbalansen være bedre. Det jobbes det med, forsikrer Røste.

Applauderer hoppsporten

Han peker mot hoppsporten, hvor Line Jahr har gått fra en karriere i verdenscupen til å bli trener under Christian Meyers ledelse på kvinnesiden.

– Jeg har veldig tro på måten hopp jobber på. Hopp har hentet inn Line Jahr, som har lang fartstid som utøver, for å gi henne en trenerutdannelse som gjør at hun vil være i stand til å ta på seg større utfordringer etter hvert, sier Røste.

– Jeg kan ikke annet enn applaudere hoppsporten. Det er ingen tvil om at Norge har vært en foregangsnasjon når det gjelder kvinnehopp. At man fortsetter å være det, er veldig bra, fortsetter skipresidenten som også gleder seg over at hoppjentene snart er med i Raw Air.

Ser Bjørgen-muligheter

Skipresidenten er klar på at Marit Bjørgen er et interessant trenernavn den dagen langrennsdronningen velger å legge opp.

– Det er mange jobber og oppgaver i norsk skisport og norsk idrett som kan være interessant å bruke Marit på. Nå skal hun få konsentrere seg om kommende OL-sesongen. Den dagen hun legger opp, kan vi diskutere det, men det håper jeg blir lenge til, sier Røste.

