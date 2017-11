Svindal takker for hjelpen etter nytt comeback

sport

I kveld er det duket for den første utfortreningen i Lake Louise foran lørdagens verdenscuprenn, sesongens første i fart.

Svindal er klar for sitt første verdenscuprenn på nesten ett år. Da kommer den første alvorlige testen på om kneet holder.

34-åringen er ikke nødvendigvis enig med Head-kompis Ted Ligety at det er lettere å komme tilbake etter skader enn det var for ti år siden for dem som er kommet opp i en viss alder. Ligety er året yngre enn Svindal og selv tilbake etter ryggskade foran denne sesongen. Sesongen før var han ute med kneskade.

– Vitenskapen er ikke kommet så mye lenger når det gjelder kneskader. Det er ikke blitt så mye lettere å komme tilbake enn for ti eller 20 år siden. Det er blitt bedre, men ikke som et kvantesprang, sa Svindal til NTB under et pressetreff i Sölden for snart én måned siden.

Der var Svindal på plass i det som skulle ha vært sesongåpningen i verdenscupen.

Svindal skulle uansett ikke ha kjørt da, men det endte uansett med at ingen menn fikk kjørt. Storslalåmrennet ble avlyst grunnet elendig vært med vind og snø.

Ressurser

Svindal gir Ligety rett i at forholdene blir lagt bedre til rette enn for noen år siden.

– Det han har rett i er at når du er kommet på det nivået som vi har havnet på, så er det så utrolig mange med ressurser som har lyst til å hjelpe deg. Og derfor er det blitt lettere. Skulle du ha kommet tilbake alene hadde det blitt veldig vanskelig. Hodet til enkeltutøveren er fortsatt viktigst, men det er ressursene som gjør at vi som er rutinerte har den store fordelen. Det er mange som hjelper til. Det gjelder ikke bare vårt eget skiforbund og Olympiatoppen, men også utstyrssponsorer som vi ha oss raskt tilbake.

Trio

Det norske fartslaget på herresiden har trent i Copper Mountain i USA den siste tiden. Det har det vært supre forhold for utøverne.

Nå er utøverne på plass i Lake Louise i Canada, og den første av tre utfortreninger går av stabelen onsdag kveld. Torsdag og fredag venter nye treningsøkter.

Lørdagens utforrenn følges opp av super-G søndag.

Deretter går turen tilbake til USA der det er renn i Beaver Creek neste helg.

I liket med Svindal er også Adrian Smiseth Sejersted og Aleksander Aamodt Kilde tilbake etter skader til rennene i Lake Louise og Beaver Creek.

