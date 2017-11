Finaleplassen røk for Ulsrud

sport

Tidligere på dagen hadde Ulsrud & co. sikret seg en plass i semifinalen og samtidig også en plass i OL ved å bli blant de fire beste i årets europamesterskap.

Nå blir det spill om bronsen for Ulsrud fredag kveld.

Niklas Edin og hans svenske lagkamerater tok to poeng i den første omgangen torsdag. Det ble rapportert om at Norges Christoffer Svae bommet litt på sine steiner, mens Torger Nergaard måtte rydde opp. Håvard Vad Petersson spiller også på det norske laget.

Thomas Ulsrud valgte å blanke den andre omgangen. I den tredje klarte Edin å «stjele» to poeng da Norge hadde siste stein.

Ulsrud klarte bare å redusere til 1-4 i den fjerde omgangen, slik at Edin fikk fordelen av siste stein i den neste. Svensken ble tvunget til å ta ett poeng i femte omgang, og ledet 5-1 halvveis.

Svenskene stjal så et nytt poeng i den sjette omgangen før Ulsrud reduserte til 3-6 i den sjuende. Etter ytterligere to svenske poeng i de to neste omgangene måtte Ulsrud gi tapt med 3-8 etter ni omganger.

(©NTB)