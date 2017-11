Moi etter United-sensasjon: – Dette overgår alle de gode minnene fra Europa med Molde

sport

– En fin kveld, absolutt, humrer Elyounoussi dagen etter at Basel slo Manchester 1-0.

Sarpingen var involvert i forarbeidet da Michael Lang sikret tre poeng ett minutt før slutt.

– En seier vi trengte, siden vi visste at CSKA Moskva hadde vunnet mot Benfica tidligere på dagen. Tre poeng var viktigst, men når du vinner mot United, er det ekstra spesielt. Det er en kveld man vil huske veldig lenge, sier kantspilleren.

Moi var delaktig flere ganger for det sveitsiske mesterlaget onsdag kveld.

– Dette overgår alle de gode minnene fra Europa med Molde. Vi slo mange store lag i europaligaen, men dette er den største motstanderen og en seier som betyr ekstra mye, sprudler Elyounoussi overfor NTB.

Sur Mourinho

United-manager José Mourinho var oppgitt etter nederlaget. Portugiseren mente engelskmennene burde ledet 5-0 til pause.

– Det gikk helt etter planen. Vi ønsket å score så sent som mulig, slik at de ikke fikk tid til å utligne. Tidspunktet var helt perfekt. Vi visste at de ville slå mye langt mot slutten. Der er de fryktelig gode, men det var veldig godt å høre at dommerens blåste av kampen, sier Elyounoussi om de «lange» minuttene etter Langs scoring.

– United hadde mange sjanser og burde nok ledet med et par mål til pause, men vi kom oss veldig godt utover i 2. omgang og skapte kanskje mer enn dem i en periode, fortsetter landslagsspilleren.

Holder CL-nivå

Han fikk selv mye ros etter innsatsen mot Premier League-stjernene.

– Jeg kom til noen sjanser og skapte en del for oss. Jeg brukte farten min akkurat som jeg pleier. Det er godt å vite at det holder i Champions League, men jeg visste på forhånd at jeg har dette nivået inne. Det var ikke noe stress i det hele tatt. Før kampen snakket om vi om tre ting: gi alt, kose oss og bare nyte kvelden. Det gjorde vi til fulle, sier Sveits-proffen.

– Dette er en tilbakemelding til meg om at det er på dette nivået jeg hører hjemme. Det neste er å forbedre ting som må bli bedre. Jeg har lyst til å bidra mer og score mitt første mål. Det er rett rundt hjørnet, sier Moi.

Møter jumbo

Manchester United topper fortsatt gruppa med 12 poeng, tre flere enn Basel og CSKA Moskva. United møter CSKA i siste runde, mens Basel avslutter borte mot jumbo Benfica.

– Vi er videre til cupspill uansett, men det vil være ekstra stort å få spille videre i Champions League. Det henger selvsagt høyere enn europaligaen. United møter Moskva hjemme og bør vinne. Da holder det for oss uansett, men vi skal prøve å vinne vår siste kamp i Lisboa. Da har vi klart oss uansett hva United gjør, sier Elyounoussi.

