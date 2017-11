Røste om OL-planer: – For tidlig å starte en prosess allerede nå

sport

Norge arrangerte vinterlekene i 1952 og 1994, mens forsøket med å få til et OL på hjemmebane i 2022 strandet fullstendig.

– Som en stor vinteridrettsnasjon, mener jeg at vi fra tid til annen skal arrangere vinter-OL i Norge. Det kommer også fram i Stortingsmeldingen som ble vedtatt i Stortinget i 2013. Det ansvaret har vi også overfor det internasjonale fellesskapet, sier Røste.

– En ny OL-prosess i Norge må starte med enighet mellom idrettsledere og politikere, og ikke minst med en sterk støtte i folket. Det siste var det som manglet i Oslo, fortsetter skipresidenten.

Både Telemark og Vestlandet har meldt sin interesse for å arrangere OL i 2026.

– Etter min mening er det for tidlig å starte en ny prosess allerede nå. Til det er det for kort tid siden forrige forsøk. Vi har ikke diskutert en ny OL-søknad internt i skiforbundet, men det er nok ikke Norges Skiforbund det skal stå på den dagen det norske folk og politikerne er klare, sier Røste.

Lillehammer-løft

Han legger ikke skjul på hva Lillehammer-OL i 1994 betydde for gjenreisingen av norsk idrett.

– Se hva OL i 1994 betydde, ikke bare for norsk skisport og norsk vinteridrett, men for hele den norske idretten. Olympiatoppen ble etablert og Toppidrettssenteret ble bygget. Toppidretten ble profesjonalisert under Bjørge Stensbøls ledelse. Ja, norsk idrett vil få et nytt løft med vinter-OL på norsk jord. Det var også motivasjonen for å jobbe med et OL i Oslo i 2022, sier skipresidenten.

Han er tydelig på at et OL i Norge skal bli et nedskalert konsept.

– Et fremtidig OL i Norge skal være et OL på norsk vis. Og nylig avgåtte IOC-medlem Gerhard Heiberg presiserte også viktigheten av et nedskalert OL-konsept da han gjestet Ole Torp på NRK nylig. Det tror jeg er noe av den viktigste grunnen til at Norge bør ta på seg et nytt OL. I Norge kan vi arrangere et OL hvor sporten og folkefesten er i fokus. Men en ny opprivende OL-kamp, uten støtte fra politikerne og folket, er det ingen av oss som ønsker, sier Røste.

Geografisk spredning

– Bør hovedstaden være en del av en norsk OL-søknad?

– For norsk skisport vil et OL i Norge være positivt uansett hvor det blir arrangert. Det er bare det å finne det beste konseptet. Skal man ha et nedskalert OL, er gjenbruk et viktig parameter. Jeg tror ikke jeg skal begynne å peke ut noen ny OL-søker, det er for prematurt å gjøre, bemerker skipresidenten.

– Men å spre vinterlekene i flere byer/steder høres forlokkende ut?

– Det tror jeg vil være veldig positivt og kanskje det som skal til for å samle Norge om en ny OL-søknad. OL i 1994 var et OL for hele landet, selv om det var konsentrert på Innlandet. Skal man ha OL for hele landet i fremtiden, med den åpningen som IOC nå har gitt, må man tenke mer geografisk spredning enn vi tidligere har kunnet gjøre, sier Røste.

