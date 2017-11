Hekkeløper Karsten Warholm årets nykommer i verden

sport

Det bekrefter IAAF på Twitter.

- Helt rått. En ting er å bli best i Europa. En annen ting er å vinne tilsvarende kåring i verden. Dette kroner en utrolig sesong, som ikke ser ut til å ha noen ende. Når jeg først har muligheten til å si noen ord vil jeg benytte sjansen til også å takke alle de som daglig hjelper meg og står på for at jeg kan optimalisere satsingen min. Dette er en rå kveld for oss alle, sier Warholm ifølge friidrett.no.

Warholm ble tidligere i år kåret til årets mannlige nykommer i europeisk friidrett. Nå har han vunnet samme pris på verdensbasis.

21-åringen markerte seg for alvor på den internasjonale scenen da han løp inn til gull på 400 meter hekk i VM i London i august.

I kategorien «2017 Rising Star» var han nominert sammen med den amerikanske sprinteren Christian Coleman og den svenske stavhopperen Armand Duplantis.

