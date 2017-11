Vil bygge innendørs hoppbakke i Vestfold

sport

I Hof i Vestfold sitter ildsjel Jens Sundby og forteller om det som har arbeidstittelen Skiberg: verdens første store innendørs hoppbakke.

– Husk på at skøytesporten har flyttet inn, så hvorfor kan ikke hoppsporten også gjøre det, sier Sundby ti Laagendalsposten.

Sammen med Anders Beitnes og hoppentusiast Steinar Berthelsen har de laget planer, og fått med seg Torgeir Nordby som konsulent. Sistnevnte er en merittert hoppbakkebygger, og har stått for bakkene på Lillehammer, Holmenkollen, Falun og Sotsji.

Planen er å sprenge ut fjellmasse og «designe» en 125 og en 90-metersbakke på Øvre Lindseth i Hof, forteller Sundby, som legger til at det også bør være mulig å arrangere skiskytterenn, andre skiaktiviteter og konsertarena på stedet.

– Alt er mulig her. Dette er et anlegg som kan brukes året rundt. Derfor må vi tenke nytt og fornøye hoppsporten før det er for sent, sier Sundby.

Hva dette vil koste er det ingen som vet, men Nordby anslår at en K-125 bakke ferdig med alle fasiliteter vil koste mellom 300 og 400 millioner kroner.

Nå skal det jobbes videre med å få kommunale godkjenninger på plass og en mer detaljert plan. Deretter starter jakten på investorer.

– Dette har jeg tro på og jeg kommer ikke til å gi meg før dette anlegget er klart, sier Sundby.

