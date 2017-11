Coleman ordnet første Sunderland-seier siden august

sport

Klubben fra Nordøst-England har slitt blytung de siste årene. Forrige sesong endte med et klart nedrykk fra Premier League. I mesterskapsserien har nedturen bare fortsatt.

Sunderland var tabelljumbo før bunnduellen mot Burton lørdag, men to raske mål av George Honeyman og James Vaughan i slutten av 2. omgang sørget for 2-0-seier.

Det var klubbens første seier siden midten av august.

Sunderland klatrer over både Burton og Bolton, som tapte 1-5 mot serieleder Wolverhampton lørdag, og har to poeng opp til sikker grunn. Nærmeste lag over, Birmingham, spilte 1-1 mot tabelltreer Sheffield United.

Coleman hoppet nylig av Wales-jobben etter en kvalifisering som endte uten billett til neste års VM i Russland. 47-åringen var landslagssjef i nesten seks år.

Han tok over i Sunderland etter Simon Grayson, som fikk sparken ved månedsskiftet. Waliseren har tidligere ledet klubber som Fulham og Real Sociedad.

Fulhams Stefan Johansen har vært syk og spilte kun første omgang i 1-0-seieren mot Millwall.

Markus Henriksen spilte hele kampen da Hull tapte 2-3 mot Bristol City. Hull ledet 2-0, men kollapset mot slutten av kampen.

Øvrige kamper: Aston Villa – Ipswich 2-0, Barnsley – Leeds 0-2, Middlesbrough – Derby 0-3, Norwich – Preston 1-1, Reading – Sheffield W. 0-0.

