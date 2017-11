Håndballjentene med sliteseier mot Ungarn

sport

Førstkommende lørdag starter VM i Tyskland. For Norges del skjer det mot Ungarn. Til tross for at de norske jentene hadde forsvarsproblemer, kjempet de seg til seier.

– Vi skulle ned til 24 fra 28 innslupne forrige sesong. Vi ligger litt dårlig an etter 45 minutter, men spiller godt siste kvarteret. Det er viktigst å være best til slutt, sa landslagssjef Thorir Hergeirsson til TV 2.

– Det er alvor om en uke. Det er da det gjelder, ikke nå, men det gir selvtillit og troen på det vi driver med, la han til.

Ungarerne har «ny» trener i dansken Kim Rasmussen. Han gjorde en bra jobb med Polen lenge før trenden snudde og endte ganske tamt. Nå har han fått litt tid med Ungarn.

Og da lagene møttes til generalprøve lørdag var det Rasmussens jenter som tok kommandoen. Norge slet spesielt med forsvarsspillet og Ungarn ledet 12-8.

Opphenting

Norge satte imidlertid inn en sluttspurt på tampen av første omgang. Takket være noen kjappe scoringer fra Heidi Løke da Ungarn fikk noen skjebnesvangre utvisninger, var hjemmelaget på skuddhold med 11-12 til pause.

Norge sto med 23 seirer på rad før lørdagens kamp, men trøblet videre i starten av andre omgang. I undertall økte Ungarn til 17-14, og det tvang Thorir Hergeirsson til å ta timeout.

Etter en kjeftskur fikk de norske jentene mer orden på sakene. Camilla Herrem reduserte til 17-18, og etter en timeout fra Rasmussen tok kaptein Stine Bredal Oftedal ansvar og banket inn 18-18.

VM-start om én uke

Løke økte til 19-18, og da Nora Mørk banket inn 22-20 i undertall med passivt-armen oppe, var Norge på vei mot seier. Løke fastsatte sluttresultatet til 29-24 med sin sjuende scoring. Hun ble Norges toppscorer.

– Det er viktig at vi vinner i dag. Det er viktig inn mot åpningskampen mot dem, sa Løke til TV 2.

Neste lørdag begynner Norge ferden mot det som kan bli den sjuende tittelen på ti mesterskap under landslagssjef Thorir Hergeirsson. Han overtok sommeren 2009 etter Marit Breivik.

Norge møter Russland i Sotra Arena søndag.

