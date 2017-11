Knut Olav Rindarøy legger opp

sport

– Det er vanskelig å si hvordan det blir. Jeg er i hvert fall utrolig takknemlig for alt jeg har opplevd her. Jeg har rykket ned med Molde. Jeg har vunnet cup og serie. Klubben har vært en stor del av livet mitt i 14 år. Det er klart det blir spesielt, sier Rindarøy til lokalavisen.

32-åringen debuterte for Molde borte mot Lyn i 2004. Det er et halvt år siden backen bestemte seg for å legge opp, men beslutningen har vært holdt hemmelig helt inn mot sesongavslutningen.

– Jeg fortalte det til klubben og mine nærmeste, men orket ikke å snakke om det med alle. Det var sterkt og følsomt i lang tid. Jeg trengte tid på å bearbeide situasjonen for meg selv. Nå er det greit, sier 32-åringen.

Rindarøy sier han allerede har fått tilbud om salgsjobb. Han fikk i sin tid fire kamper for spanske Deportivo La Coruna (2010/11). Det ble også to A-landskamper for den tidligere U-landslagsspilleren.

Venstrebacken skal hylles i pausen søndag. Det blir et vemodig farvel for klubbveteranen.

