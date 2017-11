Northug forsvant ut allerede i kvartfinalen

sport

Northug ble nummer fire i sitt kvartfinaleheat og lå lenge inne på lucky loser-listen, men tiden holdt ikke til semifinale.

Fredrik Riseth var best i Northugs kvartfinale med tiden 3.32. Northug klokket inn 3,6 sekunder bak, men måtte se at en plass i semifinalen forsvant til tross for en god avslutning på kvartfinalen.

– Vi hadde håpet på et par heat til, sa Northug-trener Stig Rune Kveen til VG.

Nummer 20 i prologen

Uten å anstrenge seg for mye hadde Northug blitt nummer 20 i sprintprologen. 9,90 sekunder skilte opp til prologvinner Riseth.

Northug ønsket ikke å uttale seg til Skiforbundets egen TV-sending etter kvartfinaleexiten på Gålå.

– Det er litt som forventet. Han er litt seig i frasparkene. Men det er bare å jobbe videre for det som skal skje fremover, sa Kveen til NRK.

Petter Northug fikk ikke delta i verdenscuprennene i Ruka i helgen. I stedet tester medaljegrossisten formen på Gålå.

Vrakingen av Northug har skapt storm i Norge den siste uken.

Lillebror Northug på pallen

– Betyr resultatet her at det var riktig å ikke ta ham ut til verdenscupen, spurte VG trener Kveen om?

– Jeg vil ikke uttale meg om det. Vi vet ikke hvor mye hodet til Petter er skrudd på når han går her i Norgescupen. Han trenger i hvert fall å trene bra til neste helg, sa Northugs trener.

Fredrik Riseth vant til slutt sprinten foran Kasper Stadaas og fikk med seg lillebror Northug på pallen. Even Northug var best av brødrene lørdag og tok tredjeplassen.

Neste helg vil kanskje begge brødrene Northug få muligheten i verdenscupen. Eldstebror er iallfall garantert en plass på hjemmebane i Lillehammer.

(©NTB)