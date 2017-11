United tok tre poeng med Brighton-hjelp

sport

– Brighton-spillerne fortjente nok mer enn det de fikk i dag. De spilte virkelig bra. Dette var trolig den tøffeste matchen vi har spilt så langt denne sesongen, sa United-manager José Mourinho.

– Spillerne mine gjorde det ikke så bra, men de ga alt. De fortjener ikke refs fra meg, la portugiseren til.

Resultatet gjør at tabelltoer United legger press på sine Premier League-rivaler i tetstriden. Det er fem poeng opp til serieleder og byrival City, men Pep Guardiola og co. har en kamp til gode på United. City gjester nyopprykkede Huddersfield søndag.

Friskt bortelag

Ashley Young ble helten for vertene i det 66. minutt på Old Trafford. Backen fikk ballen etter corner, løsnet skudd fra like utenfor 16-meteren, og kunne tilfreds se at ballen gikk via en skliende Lewis Dunk og i mål.

Brighton-keeper Mathew Ryan måtte med fortvilelse konstatere at ballen totalt skiftet retning og dalte inn i nettmaskene.

Det var ventet at United skulle dominere stort mot det nyopprykkede laget, men Brighton forsvarte seg smart og var farlig i kontringsspillet. Anthony Knockaert kom til en god mulighet etter bare fire minutters spill, men franskmannen valgte å slå inn i stedet for å avslutte fra kort, skrått hold. Ballen suste like utenfor.

Like i forkant hadde Uniteds Romelu Lukaku forsøkt seg fra distanse, men skuddet hans gikk himmelhøyt over kassen.

Ibrahimovic inn

United trykket bortelaget bakover i høljregnet på Old Trafford, men Brighton sto imot til pause. Vertene burde imidlertid ha scoret like før hvilen, men Brighton-keeper Ryan vartet opp med en flott dobbeltredning etter avslutninger fra Lukaku og Paul Pogba fra kort hold.

Zlatan Ibrahimovic kom inn etter 62 minutters spill, og svensken fikk se at United tok ledelsen kort tid etter. Spissveteranen fikk mye ballkontakt den siste halvtimen, men lyktes ikke å få nettsus selv.

Den tidligere PSG- og Barcelona-spissen er på vei tilbake i matchform etter sitt lange skadeavbrekk. Han spilte sin første kamp siden april i oppgjøret mot Newcastle (4-1-seier til United) sist helg. I tillegg ble det innhopp mot Basel (0-1-tap) i midtuken.

Ny kamp tirsdag

Kampen bølget etter 1-0-scoringen. Brighton var farlig framme ved et par anledninger, blant annet ved Shane Duffy helt på tampen, men José Mourinhos menn maktet å ri i land tre viktige poeng.

– Vi fortjente mer. Vi er utrolig skuffet. Av og til kan litt ekstra kvalitet eller litt ekstra flaks avgjøre, og det var det som skjedde i dag. Jeg mener dessuten at corneren i forkant av scoringen var feilaktig, sa Brighton-manager Chris Hughton etter kampslutt, ifølge BBC.

United får ikke mye tid til å hvile. Allerede tirsdag er det bortekamp mot Watford i serien. Brighton tar da imot Crystal Palace.

Brighton, som sto med fem strake kamper uten tap før matchen på Old Trafford, har 16 poeng etter 13 runder. Laget er seks poeng over direkte nedrykk.

