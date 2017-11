Gamst Pedersen forlenget med Tromsø

sport

Det bekrefter den tidligere Blackburn-spilleren på Instagram.

- Enig om ny kontrakt med Tromsø I.L., skriver 36-åringen på bildetjenesten og legger ved et bilde av ham selv i tillegg til selve overgangspapirene.

Av bildet kan det tyde på at Gamstens nye kontrakt strekker seg til 31. desember 2019.

Gamst Pedersen var med på å berge Tromsø-laget i årets sesong i Eliteserien. Laget fikk et voldsomt løft etter at finske Simo Valakari tok over som trener og berget plassen i nest siste serierunde.

Søndag ble det 2-2 borte mot Brann, noe som gjorde at klubben endte på 11.-plass.

- Jeg har lyst til å bygge videre på det vi har startet. Simo Valakari kom inn i sommer og har vært viktig i så måte. Jeg ønsker at vi skal tørre å se litt oppover igjen, sier Gamst til iTromsø.

Med sin presise venstrefot ble Gamst Pedersen assistkonge i Eliteserien med sine 10 målgivende pasninger.

Nå vil han oppover på tabellen med Tromsø i de kommende årene.

- Vi må ha et stort mål og på veien dit delmål. For meg er et stort mål i Tromsø å ta medaljer og spille europacup. Men jeg vil i hvert fall at vi skal bli et stabilt godt eliteserielag som slipper å se nedover hver høst, sier Gamst til iTromsø.

