Mork fra hjernerystelse til hopptrippel

– Jeg var livredd for at hjernerystelsen skulle ødelegge for verdenscupåpningen og trippelen. Jeg har trent hele året for å være «på» når OL-sesongen starter og vise trenerteamet hvor de har meg. Det har vært en kjedelig uke, sier Mork til NTB.

Hun var mandag til undersøkelser både hos lege og på Olympiatoppen.

– Jeg er mye bedre. Alt er testet, og alt ser bra ut. Det er ingen grunn til at jeg ikke kan hoppe i helgen, forsikrer Mork.

– Det ville vært feil ikke å ta med Anniken i en hopphistorisk turnering, sier landslagssjef Christian Meyer.

Mork pådro seg nylig hjernerystelse etter å ha fått en ball i hodet. Dermed kunne ikke Oslo-jenta delta i helgens uttaksrenn i Vikersundbakken.

– Anniken var ikke med på grunn av hjernerystelsen, men tidligere resultater og hennes nivå tilsier at hun skal være med i trippelen, sier Meyer.

Svimmel og kvalm

Mork var med i den norske VM-troppen sist vinter. Hun ble nummer fem i NM i Midtstuen tidligere i høst.

– Jeg har vært svimmel og kvalm, men er mye piggere. Det var kjedelig å sitte hjemme i helgen. Jeg fikk ikke engang fulgt med på resultatene fra norgescupen, for jeg måtte unngå å lese på skjerm. Jeg bare hvilte hjernen, men på fredag skal jeg se på resultattavla, sier Ready-jenta.

Smellen i hodet var så kraftig at Mork fikk trøbbel på butikken.

– Jeg var lettere forvirret etter at jeg fikk ballen i hodet på trening. Da jeg skulle kjøpe paprika på butikken, klarte jeg aldri å komme på hvor i butikken det pleier å ligge. Men hoppteknikken sitter i beinmargen, forsikrer Mork.

16-åring imponerte

Thea Kleven (Gjerpenkollen) vant begge rennene i Vikersund. 16-åringen er spådd en lysende framtid i hoppbakken.

– Thea har virkelig begynt å melde seg på. Hun stakk av og vant begge rennene i helgen, sier Meyer.

Anna Odine Strøm fra Alta får også delta i den første verdenscupturneringen i hopp på kvinnesiden. Strøm ble NM-treer tidligere i høst.

Selvskreven duo

Fra før var Maren Lundby og Silje Opseth tatt ut til de tre rennene i Lillehammer. Lundby vant hele fire verdenscuprenn forrige sesong, mens Opseth håper å sikre seg en plass i OL etter oppløftende sommerhopping.

– Vi tar med oss de fem beste hoppjentene våre. Det er et ganske stort gap ned til dem under, medgir Meyer.

Lillehammer-trippelen går over tre dager. Det er normalbakkerenn både fredag og lørdag, mens man flytter opp i storbakken søndag. Da kåres også sammenlagtvinneren.

Hoppjentenes trippel er første steg på kvinnedeltakelse i Raw Air.

