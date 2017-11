Lingards vakre kontring roet United-nervene

sport

Watford skapte full spenning på Vicarage Road med to kjappe reduseringer i det 77. og 84. minutt. Da gikk United fra en tilsynelatende komfortabel 3-0-ledelse til bare å ha 3-2 å gå på.

– Det var en kamp vi burde vunnet komfortabelt, men på 3-2 sto kampen og vippet, sa United-manager José Mourinho etterpå.

– Vi burde ha røyket sigar, men i stedet var vi i trøbbel inntil Jesse Lingard viste initiativ og drepte kampen.

To minutter etter Abdoulaye Doucourés redusering gikk Lingard helt alene på en kontring mot fire mann. Den ene ble passert etter den andre, og til slutt satte han inn 4-2 forbi Heurelho Gomes i Watford-målet.

Rett og slett en mektig scoring av 24-åringen. Og den var heller ikke alene om å være av det vakre slaget.

Etterlengtet

I det 19. minutt fikk Ashley Young etterlengtet nettsus da han på halv volley dunket inn 1-0 til United. Det var hans første ligamål på halvannet år.

I helgen var 32-åringen skuffet over at Uniteds 1-0-scoring mot Brighton ble kreditert som et selvmål. Etter kampen tydde han til Twitter og nærmest bønnfalt Premier League om at avslutningen hans hadde retning på mål. Han ble ikke hørt.

Mot Watford var han derfor svært lysten. Og bare seks minutter etter 1-0-målet vartet han like godt opp med en pen frisparkperle.

Young hadde for øvrig sine første fotballår i Watford. Det var der han fikk sin Premier League-debut i 2006.

Viktig seier

Manchester United var svært effektiv i første omgang. I full fart mot mål var Anthony Martial iskald og la på til 3-0 etter litt over en halvtime.

Watford hadde en ball i tverrliggeren rett før pause, men det var først mot slutten at hjemmelaget virkelig fikk tilbake troen på en snuoperasjon. I det 77. minutt scoret Troy Deeney sikkert fra straffemerket, mens Doucouré ikke lenge etter hamret inn nok en redusering.

For United var trepoengeren svært viktig i gullkampen. Avstanden opp til serieleder Manchester City på tabelltoppen er nå fem poeng, men byrivalen har en kamp til gode. De lyseblå møter Southampton hjemme onsdag.

