Manning benkes etter 210 kamper

– Geno Smith starter i helgen, sa trener Ben McAdoo tirsdag. Han la til at laget også vil teste førsteårsproff Davis Webb i løpet av de fem kampene som gjenstår av sesongen.

Giants har vunnet bare to av 11 kamper og er uten sjanse til å nå sluttspillet.

– Det er en tøff beskjed å få, medga 36-årige Manning, som har startet hver kamp siden 2004, da han kom til klubben.

– Treneren sa at jeg kunne få starte kampene, men at han ville gi de andre quarterbackene spilletid. Da føler jeg at om du vil bruke dem så gjør det fra start. Det ville være poengløst å starte om jeg visste at jeg ville bli byttet ut. I stedet vil jeg være klar om de får bruk for meg.

Eli Manning har ført Giants til to Superbowl-seirer.

