Conte frykter suverene City

Chelsea er regjerende ligamester og reddet ett poeng mot Liverpool lørdag etter en sen scoring.

London-laget på tredjeplass er imidlertid allerede 11 poeng bak suverene Manchester City, og Conte tror Pep Guardiolas sommersigneringer var avgjørende for å ta Manchester-laget til et nytt nivå. Han vet også at rivalen kan styrke seg ytterligere neste sommer, om ikke allerede i januar.

– Manchester City er utrolig. Jeg synes laget er veldig sterkt. Også forrige sesong var Manchester City et fantastisk lag. Etter at de fikk tak i spillerne de ønsket på overgangsmarkedet, har de forbedret seg mye, sier Conte og fortsetter:

– De kan handle i januar også, kanskje. På grunn av det bør vi være bekymret, for vi ønsker å konkurrere med Manchester City. Vi må jobbe og gjøre de beste avgjørelsene på overgangsmarkedet.

Håp

Chelsea-målvakt Thibaut Courtois mener at det hektiske vinterprogrammet kan vise seg å være vanskelig for City-laget. Kanskje kan det føre til at utfordrerne igjen blir invitert inn i gullkampen.

– Vi må bare være der og fortsette å vinne. Forhåpentligvis knapper vi innpå, og så går vi forbi mot slutten av sesongen. Men for øyeblikket er det det beste laget i ligaen, og de avgir sjelden poeng.

Hans lagkamerat Victor Moses er tilbake fra skade, noe som betyr at den eneste skadebekymringen for London-laget er Michy Batshuayi, Charly Musonda og Kenedy. Ingen av de tre er imidlertid faste på laget.

Chelsea møter Swansea hjemme onsdag, mens Manchester City tar imot Southampton.

(©NTB)