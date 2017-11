Modric anklages for skattefusk

sport

Det tilsvarer i overkant av 8,2 millioner kroner.

Vadja Modric, Real-spillerens kone, anklages for det samme.

Spanske skattemyndigheter uttalte i forrige uke at det var funnet bevis som kunne tyde på at Luka Modric hadde verdier på Isle of Man, noe som kan ha påvirket hvor mye kroaten har betalt i skatt til Spania.

Midtbanemannen Modric er ikke den første høyprofilerte fotballspilleren som er blitt beskyldt for skattefusk i Spania. Blant annet fikk Barcelona-duoen Lionel Messi og Javier Mascherano dommer mot seg i 2016.

