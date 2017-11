Russland er Hareides drømme motstander i VM

sport

– Jeg vil gjerne møte Russland. Det er et stort press på dem ettersom de spiller på hjemmebane og har alle russerne bak seg. Så vil jeg gjerne har et mellomamerikansk eller søramerikansk lag fra den andre seedingsgruppen, sier Hareide i et intervju med den danske avisen BT.

– Der tenker jeg Peru. De skulle være fantastisk om vi kan få Peru. Også Panama fra den fjerde seedingsgruppen. Det skulle være mitt drømmescenario å få møte de tre.

På den annen side sier Hareide at Spania fra den andre seedingsgruppen, er et lag man helst vil unngå. Danmark er i den tredje seedingsgruppen i likhet med Sverige.

Fredag kveld skal gruppene til neste års fotball-VM trekkes i Kreml.

Slik er seedingen:

Nivå 1: Russland, Tyskland, Brasil, Portugal, Argentina, Belgia, Polen, Frankrike.

Nivå 2: Spania, Sveits, England, Colombia, Mexico, Uruguay, Kroatia, Peru.

Nivå 3: Island, Costa Rica, Sverige, Tunisia, Egypt, Senegal, Iran, Danmark.

Nivå 4: Nigeria, Japan, Marokko, Panama, Sør-Korea, Saudi-Arabia, Australia, Serbia.

