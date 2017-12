Engzelius langt bak i USA

sport

Engzelius trengte 77 slag (fem over par) for å ta seg rundt banen i Daytona Beach i Florida. Etter to av fem runder er hun seks slag over par og på delt 99.-plass.

Hun spilte Hills-banen torsdag og endte med fem bogeyer og en dobbeltbogey mot bare to birdier.

Best så langt er amerikanske Marissa Steen. Hun er seks slag under par.

Fredag skal Engzelius spille på Jones-banen, der hun brukte 73 slag på åpningsrunden onsdag.

De 20 beste etter fem runder får fulle spillerettigheter på LPGA-touren neste år, mens øvrige spillere ned til 45.-plass får adgang til visse turneringer.

(©NTB)