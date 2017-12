Gareth Bale skadd igjen

sport

Waliseren slo opp en leggskade i 2-2-kampen som sikret Real avansement i cupen. I det oppgjøret spilte han den siste halvtimen som innbytter og la opp til begge midtspiss Borja Mayorals mål.

Før det hadde Bale vært ute i to måneder med skade, men han blir neppe ute like lenge denne gangen.

– Det er ikke noe alvorlig, bare en liten smell, og som alltid ønsker vi ikke å ta noen sjanser, sier trener Zinédine Zidane.

Bale har vært plaget av en rekke skader det siste året, og han har spilt 90 minutter bare fire ganger de siste 12 månedene. Zidane minner likevel om at lynvingen kan bli viktig i sesongens siste måneder.

– Gareths problem er at han er en veldig sterk og kraftfull spiller, og han må føle seg bra for å spille. Vi kan ikke glemme at han er en viktig spiller for oss, og når han er i form er han fenomenal. Vi må være tålmodige, sier Real-sjefen.

