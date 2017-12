Kaggestad om sykkelkrisen: – Skiforbundet ville ikke vært blid over å betale 60 millioner for VM

sport

Det har lenge vært klart at sykkelfesten i Bergen kom til å gå med underskudd. Torsdag ble det kjent at de røde tallene er større enn fryktet. Baksmellen styrer tett opp mot 60 millioner kroner.

Kaggestad fulgte på nært hold sykkel-VM i september som TV 2s ekspertkommentator. 74-åringen ble ikke sjokkert da han fikk høre tallet.

– Det er voldsomt, men jeg er ikke overrasket. Signalene om et stort underskudd har vært der. Det var langt høyere kostnader enn inntekter, og dermed havnet man i bakleksa, sier Kaggestad til NTB.

Nestoren mener mangelfulle budsjetter og dårlig sponsorarbeid forklarer de økonomiske problemene. Det var også en av hovedårsakene bak smellen i 1993, da sykkel-VM i Oslo gikk med et nettounderskudd på 12 millioner kroner.

– Det har vært en manglende oversikt. Jeg er lei meg, for jeg vet hvor utrolig hardt mange jobbet for å lage et vellykket mesterskap. Alle sier at det var tidenes beste sykkel-VM. Da er det synd at folk nå sitter igjen med inntrykk av at det bare har vært tull og rør.

Fattig og rik

Kaggestad gjør også et poeng av at idretten har svært ulike rammevilkår. Som arrangør forpliktet Norges Cykleforbund (NCF) seg til å betale nærmere 60 millioner kroner i avgift til Det internasjonale sykkelforbundet (UCI).

– Til sammenligning fikk ski-VM i Holmenkollen 70 millioner kroner fra FIS (Det internasjonale skiforbundet). Det er lett å le av det, men det er altså en forskjell på 130 millioner kroner. Det er helt ulike rammebetingelser.

– Norges Skiforbund ville ikke vært blid om de hadde vært nødt til å betale 60 millioner til FIS for å arrangere VM. Men FIS er et rikt forbund, mens UCI er fattig etter å ha brukt store summer på antidopingarbeid, sier Kaggestad.

For tiden stormer det rundt sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen, som også har fungert i rollen som daglig leder i arrangørselskapet Begen 2017. Flere har tatt til orde for at han må gå av, også innad i Sykkel-Norge.

Bør hjelpe til

Kaggestad mener det blir feil å legge hele støyten på lederne i NCF, som bærer det økonomiske ansvaret etter VM. Han stiller seg undrende til om kvalitetssikring av VM-budsjettet var god nok.

Norges Idrettsforbund stilte seg bak den norske søknaden som vant fram hos UCI i 2014.

– Man har åpenbart bommet, men dette ligger ikke bare på Tiedemann Hansens bord. Jeg savner en debatt om revisjonen av budsjettet. Hvor sannsynlig var det at det var realistisk, og holdt tallene vann? Det har jeg tenkt mye på.

I dagene etter VM klarte arrangøren å mobilisere folket til å bidra med Vipps-penger. Nå håper styret i Bergen 2017 at de offentlige kreditorene frafaller kravene sine. Kaggestad mener fellesskapet bør trå til slik at underskuddet ikke blir skadelidende for norsk sykkelsport i flere år framover.

– I 2017 var det ikke et annet idrettsarrangement som hadde større interesse enn sykkel-VM. Det ble skapt et fantastisk mesterskap, og det var det klart største her til lands siden Lillehammer-OL. Det synliggjorde Norge, og det bør telle litt i spørsmålet om hva fellesskapet bør bidra med.

