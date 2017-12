Lettet Svendsen: – Det var absolutt "innafor"

sport

Trønderen skjøt på seg to tilleggsminutter i verdenscupåpningen, ett for mye til å være med i kampen om pallplassene. Til lørdagens sprint er han imidlertid mest opptatt av å ta med seg de positive svarene.

– Jeg var én bom unna pallen, og det er jeg ganske fornøyd med. I tillegg er jeg lettet med tanke på langrennsfarten. Den var «innafor», og så får jeg jobbe ut fra det, sier Svendsen til NTB i Östersund fredag.

Løpsanalysene viste at 32-åringen hadde sjette beste langrennstid på normaldistansen. Med én bom mindre hadde han tatt annenplassen bak Johannes Thingnes Bø med klar margin.

– Jeg hadde samtidig kun en middels følelse selv, så det skal være mer å gå på. For min del handler det om å gå seg litt i form og komme bedre utover. Det er litt vanlig prosedyre for meg å starte litt rolig, sier Svendsen.

På standplass er det samtidig litt å finpusse på.

– Jeg ble litt for avventende. Jeg må prøve å være litt mer offensiv og har løpende dialog med Sigfried (skytetrener Mazet) på det. Han er veldig flink til å se de ørsmå detaljene som skal til for at det blir ti i stedet for ni treff. Jeg føler jeg er ganske nærme, sier 32-åringen.

Lørdag fortsetter verdenscupåpningen i Sverige med sprint for menn.

