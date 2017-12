Mørk peker ut lagvenninne til VM-dronning

sport

Verdensmesterskapet starter for Norge mot Ungarn lørdag.

– Jeg må faktisk si at «Vikki» er i super form. Uten å legge for mye press på henne, så kan hun ganske enkelt bli en av de virkelig store her i VM. Hun er nok kanskje den som har vært best (i Champions League og landslaget) i høst, sier Mørk til NTB på spørsmål om hvem som kan bli VM-dronning.

Hun har møtte «Vikki» to ganger i Champions League denne høsten.

Kristiansen har lagt om treningsprogrammet det siste året. Blant annet er det brukt en blytung medisinball som hun har slåss mye mot.

Skudd

Jenta som alltid har vært bunnsolid gjennomtrent, har fått ytterligere muskler i lår og seteparti.

– Noe av dette har jeg gjort for å bli bedre til å froske (hoppskudd) ute fra distanse. Jeg føler at det er blitt bedre der, sier Kristiansen til NTB.

Hun er en treners drøm. Trening, trening og atter trening for å bli litt bedre på det meste.

Bort?

Kristiansen er under kontrakt med Midtjylland, men er en svært ettertraktet spiller da hun er meget god både i forsvar og angrep og kan spille 60 minutter flere dager i uka.

Europas stabile håndballtopp Györ har vært på henne før og vil trolig gjøre nye forsøk om ikke lenge.

Kristiansen vil ikke snakke om framtiden nå, men hun har en klausul i kontrakten med Midtjylland. Den gi henne rett til å skifte beite om det ikke blir Champions League-spill neste sesong.

– Györ er jo en magnet og vel en klubb alle vil til en eller annen gang, sa Kristiansen da NTB snakket med henne i Aarhus i oktober.

