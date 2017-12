Nummedal om verdenscupseieren: – Helt sykt!

sport

Med poengsummen 183,20 sikret Nummedal seg sin andre triumf i verdenscupen. Den første kom på hjemmebane i Voss i mars. Fredagens seier holder han som sin hittil største i karrieren.

Norge kunne også glede seg over Øystein Bråtens tredjeplass. To nordmenn på friskipallen er sjelden kost.

– Dette er helt sykt. Se bare på nivået, så denne henger høyt. Det er noe av det heftigste jeg har vært med på, sa en glad Nummedal til NTB.

Var nervøs

22-åringen fikk en elendig åpning. Med et tidlig fall hadde han presset på seg i de to neste hoppene.

– Jeg startet med trikset jeg følte meg mest trygg på, men jeg falt og gikk på trynet. Da var jeg stresset. Jeg var kjempenervøs, for jeg visste jeg måtte lande de to neste hoppene for å ha en sjanse. Det er helt utrolig at jeg ender på toppen.

Det var Nummedals tredje hopp som virkelig slo an i tyske Mönchengladbach. Med det fikk han hele 93,60 poeng, og det ga han et forsprang som viste seg umulig å ta igjen.

Fallet i åpningen gjorde at han innledet med 24,40, mens han deretter klarte 89,60.

Stolt landslagstrener

Nummedal slo til slutt svenske Oscar Wester med 2,4 poeng. Det skilte ytterligere 4,8 poeng ned til Bråten. Sistnevnte fikk 90,20 poeng for det første hoppet. Etter det ble det 76,60 og 85,80. Det er utøvernes to beste hopp som utgjør den endelige poengsummen.

Felix Stridsberg Usterud imponerte også med sin femteplass i finalen.

Norges friskilandslag er virkelig i dytten. Sist helg vant Bråten slopestylerennet i østerrikske Stubai.

– Det viser at vi har et luksusproblem når det gjelder de OL-greiene. Vi har fått en superstart på sesongen, sa Nummedal etter seieren.

– Gutta var helt fantastiske i kveld. Det var en stor laginnsats, og jeg kunne ikke vært mer stolt over måten de kjørte på, sa landslagstrener Luke Allen.

