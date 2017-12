Overlykkelig Solemdal: – Hvem skulle trodd dette?

sport

Tingvoll-jenta sjokkerte de fleste, inkludert seg selv, ved å bli nummer to på normaldistansen i Östersund onsdag. Fredag fulgte den sykdomsforfulgte 28-åringen opp med et nytt råsterkt løp til fjerdeplass på sprinten.

Pallplassen glapp med fem små sekunder, men det brydde ikke Solemdal seg nevneverdig om. Fjerdeplassen var gull verdt, og i pressesonen nærmest boblet OL-håpet over av glede.

– Helt vilt! Etter normaldistansen tenkte jeg at topp 20 her ville være bra for meg, og så går jeg ut fra stående og hører at jeg ligger på tredjeplass og klarer å holde unna sånn noenlunde på slutten. Jeg er kjempefornøyd, gliste hun til NTB.

Gult er kult

Til søndagens jaktstart ifører hun seg den gule ledertrøya for aller første gang i karrieren.

– Jeg var veldig nær for fire år siden, men hvem skulle trodd dette? Jeg hadde ikke trodd det før start i dag en gang, gliste Solemdal.

Følelsen av å gå i gult kan hun nesten ikke vente med å kjenne på.

– Det blir skikkelig kult. Det er på en måte en drøm, og viser at jeg har gjort to fantastiske renn, sa 28-åringen.

30 av 30

Etter to renn i verdenscupen har hun fortsatt til gode å bomme på standplass. 30 treff på like mange forsøk er fasiten. Det er mildt sagt sjelden kost.

– Jeg trodde ikke det skulle bli 30 av 30 før start, for å si det sånn. Jeg tenkte da jeg gikk ut fra stående at «herregud, jeg har skutt 30 treff på rad». Det er helt crazy. Jeg har ikke gjort det på trening en eneste gang den siste måneden, lo Solemdal.

På spørsmål om hvorfor det har løsnet på skytefronten foran sesongåpningen, lød svaret:

– Akkurat nå har jeg veldig flyten, gjør jobben min og tenker ikke resultat. Det er sånn man ønsker at det skal være helt tiden.

Lønningsdag

Opp til vinneren Denise Herrmann fra Tyskland skilte det 24 sekunder fredag. Det gir Solemdal et strålende utgangspunkt foran jaktstarten søndag.

Tingvoll-jenta er samtidig forberedt på at det kan komme et tilbakeslag.

– Jeg skal gjøre mitt for å forlenge godfølelsen, men jeg er forberedt på både medgang og motgang framover. Jeg vet det kommer til å gå opp og ned, sa Solemdal.

Franske Justine Braisaz fulgte nærmest Denise Herrmann på fredagens sprint. Ukrainske Julija Dzjima tok tredjeplassen. Sistnevnte ble også nummer tre på onsdagens 15 kilometer, men tapte kampen om sammenlagttrøya med ett fattig poeng til Synnøve Solemdal.

