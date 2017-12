Lorentzen på tredjeplass i Canada

sport

Tredjeplass ble det også på den norske lagtempokvartetten Sverre Lunde Pedersen, Håvard Bøkko, Simen Spieler Nilsen og Sindre Henriksen, som i siste par gikk inn til 3.38,94.

Norge slo Sør-Korea klart i samløp, men greide ikke å hamle opp med tiden Nederland hadde satt tidligere. Anført av Sven Kramer greide nederlenderne 3.36,11.

Japan tok 2.-plassen, snaut tre tidels sekund foran Norge.

1000 meter for menn ble en hundredelsstrid. Verbij gikk distansen kun fem hundredeler raskere enn Lorentzen. Mellom de to lurte også nederlandske Kjeld Nuis seg inn, tre hundredeler bak sin landsmann, men to foran nordmannen.

Selv om det ikke ble seier kunne Lorentzen notere seg for ny personlig rekord. 1.06,98 er ett tidel bedre enn hans gamle bestenotering.

I B-gruppen gikk Henrik Fagerli Rukke og Allan Dahl Johansson inn til henholdsvis 20.- og 23.-plass, på tidene 1.08, 91 og 1.09,10.

På kvinnenes 1000 meter gikk Hege Bøkko inn til åttendeplass på tiden 1.14,40. Det var 0,71 sekunder bak amerikanske Heather Bergsma, som vant med 1.13,37.

Bergsma var 0,33 sekunder raskere enn russiske Jekaterina Sjikhova på annenplass, mens Marrit Leenstra fra Nederland ble nummer tre, 0,35 bak amerikaneren.

(©NTB)