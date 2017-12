Råkjør ga norsk drømmestart i VM, utklasset Ungarn

sport

Alt satt for Norge de første sju minuttene. Da hadde et aggressivt forsvar presset Ungarn til hele fem tekniske feil. Det ga rom for kontringer, og Mørk klinte også inn et skudd med fart opp mot 100 kilometer i timen.

– Jeg synes dette var oppe i sjiktet med det aller beste vi har gjort, blant annet mot Nederland i EM, sier Mørk til NTB.

– Alle var til stede og tok for seg. Alle bidro fra alle kanter, og da er det ikke lett å stoppe oss.

Mørk har hatt en tøff høst etter at private bilder ble hacket fra mobiltelefonen henne.

– Jeg har lagt mye kraft i at jeg skal prestere i VM, sier Mørk.

Ungarerne ble taklet knallhardt, på grensen til det brutale innimellom. Kroppsspråket hos Ungarn lyste tidlig: Dette blir ikke så gøy.

Det sto 13-5 på tavla etter 18 minutter, og det hadde vokst til 21-11 da Ungarns spillere småsvimle tuslet i garderoben ved pause.

Det var konturene av et meget sannsynlig mesterlag som viste seg fram i beste TV-sendetid lørdag. Ungarn er ikke noen gullkandidat, men et lag som sjelden så til de grader lar seg bli ydmyket.

Norges første 30 minutter er oppe på topp-5 når det gjelder superomganger siden gjennombruddet i 1986.

Dominerte

Mesterskapsdebutant Kari Brattset tok grådig for seg både i forsvar og angrep. Hun var oppe i fire mål allerede etter 15 minutters spill.

Lagene møttes for en uke siden i en turnering på Sotra. Da var det jevnere enn i lørdagens kamp.

Den var langt på vei avgjort etter sju minutters spill.

Norge har tidligere VM-gull fra mesterskapene i 1999 (Norge), 2011 (Brasil) og 2015 (Danmark). Blir det fire nå? Ja, etter det laget viste fram i perioder mot Ungarn, så sank favorittoddsen til godt under to ganger pengene.

Lett

Veteranen Lunde fikk en glimrende start på VM. Hun reddet mye store deler av 1.-omgangen og fortsatte etter pausen. Henne lyste det virkelig form av.

Bredden i Norges tropp er best i mesterskapet. Etter 22 minutter kom Heidi Løke inn for Brattset, mens Emilie Hegh Arntzen erstattet Veronica Kristiansen.

Annenomgangen ble mer langt mer variabel fra Norge med flere spillerbytter og sentrale navn mye på benken.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson har en del å velge i. Norge står med hele seks gull på ni mesterskap under islendingen. Han overtok fra Marit Breivik sommeren 2009.

Norge fortsetter VM mot Argentina søndag. Argentinerne klarte seg rimelig bra mot Tsjekkia lørdag. Det ble tap med «bare» 22-28.

I de tre siste gruppekampene venter Polen, Tsjekkia og til slutt Sverige for Norge.

Etter puljespillet går VM videre med rene cupkamper fra åttedelsfinalene.

