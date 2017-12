United vant ellevilt oppgjør mot Arsenal

sport

– Det var en fenomenal kamp, sa United-manager José Mourinho i et intervju vist på TV 2.

Det virket som om spenningen var borte allerede etter ti minutters spill. Da ledet Manchester United med to mål, etter at Antonio Valencia og Jesse Lingard utnyttet store feil i de rødhvites forsvar.

Hjemmelaget ristet raskt av seg sjokket, og resten av kampen var et eneste langt fyrverkeri, med store sjanser på løpende bånd. Utover i omgangen var det Arsenal for alle pengene, og at det ikke kom en redusering før pause virket smått utrolig.

Kun en god David de Gea i United-målet, stangen og udyktighet sto i veien, og et effektivt United kunne etter hvert gå til pause med 2-0-ledelse etter målene i det 4. og 9. minutt.

– Arsenal spilte i perioder utrolig angrepsfotball og skapte store problemer for oss. Men mine spillere fortjener skryt. Fenomenalt, utrolig, fantastisk, de fortjente tre poeng, sa Mourinho.

Tabber

Det første målet kom etter at Laurent Koscielny mistet ballen til Valencia. Sistnevnte spilte vegg med Paul Pogba og fikk lurt ballen forbi Petr Cech i Arsenals mål.

Fem minutter senere var det Shkodran Mustafis tur til å miste ballen på egen halvdel. Til slutt havnet ballen hos Anthony Martial, som med en flikk i verdensklasse sendte Lingard alene med Petr Cech.

Annen omgang fortsatte der den første slapp, og tre minutter etter hvilen lå ballen igjen i nettet. Denne gangen var de De Gea som måtte hente ballen etter at Lacazette dunket den i mål fra fem meters hold. Da hadde United åtte mann innenfor 16-meteren, men Arsenal klarte likevel å tre seg gjennom.

Verdensklasse

Tre minutter senere fortsatte sjansebonanzaen da Lingard kom alene med Cech. United-spilleren skjøt, og ballen traff Cech, spratt i bakken og gikk sakte, men sikkert mot mål før den traff stolpen.

Sekunder senere viste De Gea igjen at han er en keeper i verdensklasse da han stanset gedigne sjanser fra både Lacazette og Alexis Sánchez.

Men i fotball gjelder det å ta vare på sjansene, noe United utvilsomt var best til. Da det gjensto en halv time kontret United. Pogba ble spilt fri på høyresiden, danset seg forbi Koscielny inne i feltet og la ballen til en umarkert Lingard foran mål. Plutselig ledet United igjen med to mål.

Rødt

Etter 72 minutter var igjen Pogba i begivenhetenes sentrum da han stemplet Héctor Bellerín på baksiden av kneet. Dommer Andre Marriner virket sikker i sin sak da han lirket det røde kortet ut av baklomma. Dermed går Pogba glipp av møtet med serieleder City neste runde.

Med én mann mer fortsatte Arsenal å presse, men klarte ikke å finne veien gjennom et kompakt United-forsvar. Fem minutter på overtid var en av årets mest elleville kamper over.

– Vi spilte god fotball, men det er ingenting som er så frustrerende som å levere kvalitetsfotball uten å få betalt for det. Innsatsen var upåklagelig, men vi kan ikke gjøre de feilene vi gjorde i første omgang, sa Arsenal-manager Arsène Wenger til BBC.

Med seieren tok serietoer United innpå serieleder Manchester City og kuttet forspranget ned til fem poeng før City tar imot West Ham søndag.

Arsenal ligger som nummer fem på tabellen. Med 28 poeng er det hele 12 poeng opp til serieleder City.

