Fossum kom inn i Hannover-tap

Fra innbytterbenken i den første omgangen fikk han se Arturo Vidal gi Bayern ledelsen etter 17 minutter.

Hannover fikk en gyllen mulighet til å utligne etter 28 minutter da laget fikk tildelt et straffespark, men Niclas Füllkrug maktet ikke å sette forsøket i mål.

Mål fant imidlertid lagkamerat Charlison Benschop, som utlignet til 1-1 etter 35 minutter, men Fossum og hans lag maktet ikke å holde unna etter pause.

Kingsley Coman sendte hjemmelaget i føringen etter 67 minutter, mens Robert Lewandowski satte den endelige spikeren i Hannover-kista med sin 3-1-scoring etter 87 minutter.

Thomas Müller la opp til to mål i sitt comeback etter fem uker på skadelista.

– Vi skapte masse. Effektiviteten kunne vært bedre, men vi har Müller tilbake etter lang tid ute. Coman og Jérôme Boateng er også på vei tilbake i form, så jeg er optimist med tanke på fortsettelsen, sa trener Jupp Heynckes.

Bayern München topper Bundesliga med 32 poeng, mens Hannover ligger på 14.-plass med 14 poeng.

Knuste toeren

Håvard Nordtveit fikk 14 minutter som innbytter da hans Hoffenheim knuste serietoer RB Leipzig med 4-0 hjemme.

Nadiem Amiri ga Nordtveits lag ledelsen etter 13 minutter, før to raske Serge Gnabry-scoringer etter pause sørget for at det sto 3-0. Mark Uth fastsatte resultatet til 4-0 etter 87 minutter.

– Det vi viste i dag var ikke på noen måte godt nok, sa Leipzig-trener Ralph Hasenhüttl.

Hoffenheim klatret til femteplass med 23 poeng, mens Leipzig er på annenplass, nå seks poeng bak Bayern München.

Poeng for Köln

Sehrou Guirassy scoret to ganger da Köln greide 2-2 mot Schalke etter å ha ligget under to ganger. Yuya Osako ble utvist på slutten etter å ha prøvd å filme seg til straffespark som kunne gitt laget sesongens første seier.

Schalke blir på tredjeplass, poenget bak Leipzig, mens Köln tok sitt tredje poeng for sesongen. Nå er det åtte poeng opp til nestjumbo Werder Bremen, som slo Stuttgart 1-0.

Øvrige kamper lørdag: Leverkusen – Dortmund 1-1, Mainz – Augsburg 1-3.

