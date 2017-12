Nå må Gangnes tilbake i sportsbutikken

sport

Snart kaster Kolbukameratene-hopperen krykkene og går løs på nok en periode i en sportsbutikk i Lillehammer.

– Det blir å tære på tidligere premiepenger. Jeg må rett og slett jobbe mer. Regningene kommer i postkassen, selv om jeg har vondt i kneet mitt. Jeg må begynne å jobbe igjen, sier Gangnes.

28-åringen dro inn rundt 1,5 million kroner bare i premiepenger på det meste, men både forrige og inneværende sesong går fløyten på grunn av alvorlige korsbåndskader. Det betyr et voldsomt inntektstap.

– Du kan ikke sykmelde deg ti prosent som en skihopper, for da er du 100 prosent invalid i min bransje – for du kan ikke prestere på topp. En forsikringsavtale vil aldri kunne dekke en god sesong i verdenscupen, sier Gangnes.

– Jeg er ikke bekymret. Jeg har en jobb å gå til. Da får jeg penger så jeg klarer meg. Jeg lider ingen økonomisk nød, men det er langt fra optimalt, medgir landslagshopperen.

Aldri hatt så vondt

Han gir karrieren i hoppbakken enda en sjanse, men vet fortsatt ikke om han igjen kan tillate seg å sette utfor kanten.

– Den harde jobben, opptreningen, starter i januar. Det er en seig, jævlig drittjobb. Etter to måneder kjenner jeg konturene av hvor sterkt kneet er blitt. Det sammen med mange objektive testresultater gir en pekepinn. Det som er morsomt med opptreningen, er at du hele tiden bryter barrierer. Bare det å hinke igjen er en «höjdare». Det er et evig jag for å få beina like sterke. Kan jeg løpe i trapper med samme styrke i begge bein igjen, sier Gangnes.

Han har store arr i kneet etter den siste operasjonen. Legene måtte åpne mer av kneet enn den sympatiske totningen hadde sett for seg.

– De har laget nytt korsbånd, sydd innsidemenisk og festet utsidemenisken. Jeg har kommet hjem med flere sting enn jeg trodde. De måtte åpne litt mer enn planlagt. Jeg har aldri hatt så vondt etter en operasjon. Det var pyton, men samtidig er det vel greit at det gjør så vondt, for da klarer du å holde deg i ro. Jeg kjenner at jeg er herjet med, sier Kolbukameratene-hopperen.

– Vanvittig forfall

I starten av desember begynner Gangnes så smått å trene seg opp igjen på Olympiatoppen.

– Du har et vanvittig forfall. I alle fall de seks første ukene. Du krymper, fire-fem, kanskje seks centimeter bare i lårmasse. Det er ikke noe du får igjen på 14 dager. Det er en grunn til at det tar minst ni måneder å komme tilbake. Jeg var så å si 100 prosent tilbake igjen før den siste skaden. Hoppingen har vært god. Jeg hoppet ikke maks i NM. Jeg hadde et gir til å gå på, sier Gangnes.

Han ble knepent slått av Daniel-André Tande kort tid før korsbåndet røk for fjerde gang. Tiden etter operasjonen har vært traurig.

– Jeg har stort sett sittet i sofaen. Det blir noen småøvelser på gulvet for å unngå blodpropp. Det er litt trått. Det var ikke slik jeg så for meg at OL-sesongen skulle bli, sier hopperen som har fått flere hundre oppmuntringsmeldinger.

– Men det kommer et OL i Beijing i 2022.

– Det hadde vært veldig moro. Jeg har aldri vært i Kina heller. Det er ingenting som er umulig. Jeg er bare 32 år da. Det er ingen alder, sier Gangnes.

Han klamrer seg fast til håpet om nok et comeback i hoppbakken.

(©NTB)