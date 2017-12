Shiffrins første utforseier

sport

Slalåmspesialisten blir vond å hanskes med etter å ha løst koden for fartsdisiplinene. Etter tredjeplass fredag suste hun inn til seier lørdag og leder nå utforcupen klart.

Likevel sa hun at hun neppe endrer plan for OL i Pyeongchang. Der er det meningen at hun skal droppe utfor.

– Det er ikke 100 prosent sikkert, men det vil sannsynligvis være litt for ambisiøst å kjøre fem konkurranser, sa 22-åringen.

– Jeg prioriterer fortsatt slalåm og storslalåm, fulgt av kombinasjonen og super-G. Utfor er bare nummer fem, så det blir nok nei.

72 hundredeler bak

Mowinckel hadde startnummer 21 og kom i mål til tiden 1.28,27. Det var 72 hundredeler bak Shiffrin, som i sitt fjerde utforrenn i karrieren tok sin første seier i disiplinen.

Tyske Viktoria Rebensburg kom på annenplass, 0,13 bak Shiffrin, mens sveitsiske Michelle Gisin knep tredjeplassen, 0,17 bak den amerikanske vinneren.

Kajsa Lie var den andre påmeldte norske utøveren lørdag. Hun kjørte inn til en beskjeden delt 30.-plass, 1,70 bak Shiffrin.

Utsettelse

Verdenscuprennet ble utsatt en time og et kvarter som følge av to strømbrudd. Det førte til at stolheisene stanset og ble stående i en periode.

Utøverne måtte fraktes til startområdet med snøtraktor, og arrangøren besluttet å korte inn løypa noe. Shiffrin medga at det talte til hennes fordel.

– Det var definitivt en fordel for meg, for den øverste delen av den egentlige løypa er ikke min sterke side, sa hun.

– Jeg hadde også veldig gode lysforhold, mens noen av de andre slet med flatt lys. Jeg vet jeg har vært heldig i begge utforrennene her, men jeg tok sjanser og hadde det moro.

