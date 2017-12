Svindal suveren i Beaver Creek

sport

34-åringen satte utfor med startnummer én og så seg aldri tilbake da han kjørte i mål til 1.40,46.

– Jeg bestemte meg da jeg valgte startnummer én at jeg bare måtte klinke til og være bestemt fra første stavtak, sa Svindal til NTB og fortsatte:

– Jeg traff bra de fleste steder. Det var ikke alt som var perfekt, men det er det aldri, så jeg er veldig fornøyd.

Plan

Nummervalget til Svindal var en aldri så liten taktisk triumf. Han satset på at det skulle lønne seg å starte tidlig, og det holdt stikk.

– Det var en kalkulert risiko, men ingen gambling. Når man har funnet en løsning man har ordentlig troen på, må man forplikte seg til den planen man har og bare gi maks hele veien, sa han.

Han nevnte etter løpet Matthias Mayer og Adrien Theaux som farlige konkurrenter på sene startnumre, men ingen av to var i nærheten av tiden hans.

Italienske Christof Innerhofer med startnummer 27 var den siste som kunne ødelagt kvelden for Svindal, men han kom i mål til fjerdeplass.

Feuz nummer to

Sveitsiske Beat Feuz, med startnummer tre, tok 2.-plassen. Han endte 0,15 sekunder bak Svindal.

Tyske Thomas Dressen ble nummer tre. Han var 0,49 bak Aksel Lund Svindal og jublet for sin første pallplassering i verdenscupen.

Kjetil Jansrud fikk det ikke helt til å stemme. Han endte på 11.-plass, mens Aleksander Aamodt Kilde tok 14.-plassen. De to endte henholdsvis 1,05 og 1,26 bak Svindal. Adrian Smiseth Sejersted på 19.- og Stian Saugestad på 25.-plass sørget for at samtlige nordmenn fikk verdenscuppoeng.

– I dag fikk jeg ikke opp gjennomsnittshastigheten. Jeg hadde jevnt over lavere hastighet enn Aksel, og det liker jeg litt dårlig. Jeg må se om jeg kan finne ut av det, men hadde håpet på en litt sterkere start i utfor i år. Det er ikke godt nok, men med norske øyne er vi ekstremt fornøyde. En sterk norsk start, sa Jansrud.

