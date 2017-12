VM: Spisset samarbeid skal gjøre Norges vegg enda større

sport

Målvakttrener Mats Olsson fikk VM-åpningen han ønsket seg. Det skjedde med Katrine Lunde (37) nær sitt maksnivå i 30-22-seieren over Ungarn lørdag.

Kari Aalvik Grimsbø var bare inne på to straffekast og reddet ett.

- Samarbeidet mellom de to har aldri vært dårlig på noe vis, men jeg merker at det er enda bedre nå ja. De coacher hverandre enda bedre på treningene og har et bedre samarbeide når de diskuterer detaljer under kampene, sier Olsson til NTB.

Både Lunde og Grimsbø sier til NTB at de opplever et løft i måten de jobber sammen på.

Lunde spilte helt strålende mot ungarerne og stoppet over halvparten av skuddene hun fikk mot seg.

- Katrine har i perioder vist slikt spill i høst, men ikke i alle 60 minutter. Det var meget bra og gir oss en trygghet, sier Olsson til NTB etter søndagens trening.

Der var både Lunde og Grimsbø med.

Mot toppen?

Lunde er oppe på fjerdeplass i antall landskamper. Karoline Dyhre Breivang topper med 305 foran Susann Goksør Bjerkrheim (296) og Linn-Kristin Riegelhuth Koren (279).

Dermed ligger det meste til rette for at Lunde går forbi Breivang, kanskje allerede om et års tid, og blir Adelskalender-topp.

Norge fortsetter VM mot Polen (tirsdag), Tsjekkia (torsdag) og Sverige (fredag).

Polakkene har et meget solid lag, men trolig ikke godt til å true Norge på noe vis. Tsjekkia er sannsynligvis en middelhavsfarer i VM mens svenskene taper så godt som hver gang mot Norge i mesterskap.

