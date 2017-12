Valencia måtte bokføre sesongens første tap

sport

Barcelona maktet kun 2-2 mot Celta lørdag. Dermed kunne tabelltoer Valencia med seier ha tettet luken til to poeng etter helgens runde.

Den muligheten benyttet imidlertid ikke Valencia seg av. Til tross for at laget spilte med én mann mer store deler av kampen, måtte det innse at sesongens første tap kom i den 14. La Liga-runden.

Getafe-spiller Mauro Arambarri fikk sitt andre gule kort allerede etter 25 minutter, men det var vertene som tok ledelsen etter 66 minutter da Markel Bergara satte inn 1-0.

Det ble også vinnermålet som gjør at Valencia nå er fem poeng bak serieleder Barcelona, som står med 36 poeng på tabelltoppen.

Getafe ligger på åttendeplass med 19 poeng.

