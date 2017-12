Ingen Northug til Davos

sport

Det er ennå ikke kjent om Northug om eventuelt blir med til rennene i Toblach helgen 16.- og 17. desember.

Petter Northug klarte ikke å gå videre fra sprintprologen i Lillehammer sist lørdag, og han reiste hjem etter rennet. Han var ikke med i søndagens skiathlon. Allerede da var det klart at 31-åringen ikke skulle være med til Davos.

De fleste av de 19 løperne som skal gå i Davos er allerede på plass.

Søndagens 10- og 15 kilometer fri teknikk er OL-øvelser. Det kan derfor lønne seg å prestere ekstra godt på den distansen om man har ambisjoner om å kvalifisere seg inn til OL-tropp og i neste instans være blant de fire som får gå øvelsen i Pyeongchang.

Ryggplagede Sjur Røthe og Niklas Dyrhaug er heller ikke med blant de sju mennene som skal 15-kilometeren.

Thea Krokan Murud er tatt ut til lørdagens sprint. For første gang er hun med på internasjonal kvote i et verdenscuprenn. Anne Kjersti Kalvå er også med på internasjonal kvote under søndagens 10 kilometer. Begge er løpere på Team Veidekkes lag. Murud er på Team Veidekke Innlandet, og Kalvå er på Team Veidekke Midt-Norge.

Størsteparten av troppen blir værende i høyden fram mot rennene i italienske Toblach helgen etter.

Johannes Høsflot Klæbo skal kun gå sprint i Davos.

Dette er troppen:

Menn, sprint, fri teknikk

Emil Iversen (Varden Meråker), Sondre Turvoll Fossli (Hokksund), Finn Hågen Krogh (Tverrelvdalen), Johannes Høsflot Klæbo (Byåsen), Sindre Bjørnestad Skar (Bærums Verk og Hauger), Pål Golberg (Gol), Martin Johnsrud Sundby (Røa), Håvard Solås Taugbøl (Lillehammer).

15 km, fri teknikk

Hans Christer Holund (Lyn), Finn Hågen Krogh (Tverrelvdalen), Simen Hegstad Krüger (Lyn), Sindre Bjørnestad Skar (Bærums Verk og Hauger), Didrik Tønseth (Byåsen), Martin Johnsrud Sundby (Røa), Håvard Solås Taugbøl (Lillehammer).

Kvinner, sprint fri teknikk:

Marit Bjørgen (Rognes), Ingvild Flugstad Østberg (Gjøvik), Thea Krokan Murud (Søre Ål), Astrid Uhrenholdt Jacobsen (Heming), Maiken Caspersen Falla (Gjerdrum), Mari Eide (Øystre Slidre), Heidi Weng (BUL).

Kvinner, 10 km fri teknikk:

Marit Bjørgen (Rognes), Ingvild Flugstad Østberg (Gjøvik), Mari Eide (Øystre Slidre), Astrid Uhrenholdt Jacobsen (Heming), Ragnhild Haga (Åsen), Anne Kjersti Kalvå (Lundamo), Heidi Weng (BUL).

Sprinten går lørdag 9. desember, 10- og 15 km fri teknikk går søndag 10. desember.

