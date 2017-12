Sundby kaller Klæbo for en læremester

sport

Sundby forsøkte å filleriste Klæbo i søndagens skiathlon, men han ristet akkurat ikke nok.

Klæbo slo tilbake og seilet inn til ny seier da han passerte sin langt mer meritterte landslagskollega på oppløpet.

Hvordan i alle dager skal denne mannen slås? var spørsmålet mange stilte seg etter helgens nye oppvisningsløp i Lillehammer.

Spørsmålet gikk naturlig nok til Sundby også.

– Nummer én så må jeg være i form for å slå fyren. Det hadde vært gøy om jeg hadde kunne komme meg i brukbar «shape» etter hvert. Det trengs. Nummer to så er fyren relativt unik med to ski og to staver om dagen. Han er nærmest en læremester for oss andre, sa Sundby etter søndagens løp.

Inspirasjon

Hvis Sundby var sur og gretten av å bli slått av Klæbo på ny, så viste han det i hvert fall ikke. 33-åringen virker mer enn glad for å kunne snakke om sin landslagskollega.

– Jeg har alltid lyst til å slå dem som slår meg, men Johannes han er norsk, er på laget vårt og er en inspirasjon for oss alle for øyeblikket. Jeg gjør det jeg kan for å slå ham i dag, men jeg er ikke god nok til det. Han er faktisk umulig å ha med å gjøre. Det viser fem seirer i verdenscupen på rad. Det er ingen som har gjort det på lang, lang tid, er det vel? Jeg er veldig ydmyk over å få lov til å konkurrere med Johannes i den formen han er i nå. Jeg prøver å knuse ham, men det går ikke.

Jobb

Sundby gikk et sterkt langrenn søndag. Det var et av hans beste for sesongen. Hittil har det variert for ham fra renn til renn, og på mange måter var det en varslet beretning etter endret sesongopplegg i OL-sesongen. Sundby har forsøkt å forskyve formkurven mer i retning februar enn tidligere.

– Du sier at du er et stykke unna form?

– Det er tosidig. Jeg er kjempeskuffet over hvordan kroppen føles, og så er jeg selvfølgelig glad for at det blir en 2.-plass på en dårlig dag. Det er lovende. Med litt gode bein og en bra kropp, så kan dette blir bra på sikt. Sesongen har vært litt annerledes. Planen har vært å være litt seig før jul, og planen er å være litt bedre i Tour de Ski. Og så bitte litt trening fram mot OL for å bli bedre der.

